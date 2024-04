DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. AGENCIA EN CHILE

• Mecánica

• Electricidad

• Instrumentación y control

• Calefacción, ventilación, climatización (HVAC).

• Aislamiento térmico.

• Infraestructuras.

• Andamios.

• Limpiezas Industriales (Alta presión,

centrifugadoras)

• Limpiezas convencionales (Oficinas, almacén,

áreas de servicio) manuales y automatizadas

• Mantenimiento de instalaciones (facilities)

SERVICIOS ONSITE – Soluciones Tecnológicas Sistema de Seguridad y Alerta • Video Vigilancia

• Control de acceso multitecnología, Sistemas Anti-Intrusión

• Plataformas integrales de seguridad.

• Sistema de Alerta a la población: ? Sirenas, Comunicación Redundante (Satélite, FO, Radio, etc)

? Activación y gestión desde varios centros de control › Soluciones Audiovisuales • Sistemas Audiovisuales en general

• Megafonía de avisos y evacuación por voz

• Digital Signage. (Plataforma de gestión de información para interacción con el usuario mediante cualquier dispositivo audiovisual › Transformación Digital • Ciberseguridad

• Video Analytics

• Analítica de datos SERVICIOS ONSITE – Instalaciones y Mantenimiento Facilities Servicios de Infraestructura – Proyectos y Mantenimiento

• Electricidad en Media y Alta tensión (subestaciones, centros de transformación, líneas aéreas y subterráneas, monitorización, análisis de redes, etc).

• Electricidad en Baja tensión (armarios eléctricos, cableado de potencia y control, SAI, redes de tierra, cableado voz/datos, electrónica de red, análisis de redes, etc).

• Climatización y ventilación HVAC (sistemas de refrigeración, sistemas de producción de frío y calor, sistemas radiantes, extractores, recuperación de calor, etc).

• Automatización de procesos industriales (armarios de control, SCADA, MES, etc)

• Fontanería, tratamiento de agua y saneamiento

• Protección contra incendios

• Sistemas de seguridad (Circuito cerrado de TV, control de accesos, integración de sistemas, etc)

• Servicios de Telecomunicaciones, redes, voz, datos y cableado estructurado

• Sistemas audiovisuales

• Sistemas de comunicación y control

• Instalaciones varias (obra civil, estructuras, puertas automáticas, motores, válvulas, etc).

• Gestión de edificios (controladores inteligentes y PLC´s). SERVICIOS ONSITE – Despliegue Redes Telecomunicaciones_ › Despliegue en Redes de Planta Externa

• Redes de transporte; fibra óptica y radio.

• Redes de radiocomunicación; unidades de radio, antenas, torres, mástiles, gabinetes, accesorios, fijaciones y cableado.

• Redes de acceso; indoor/outdoor, cableadas e inalámbricas WIFI/5G .

• Redes de misión crítica; soluciones tecnológicas (TETRA, DMR, LTE, 5G)

› Despliegue de Redes en Planta Interna

• Salas técnicas; diseño, suministro y construcción (cerramientos, suelos técnicos, iluminación, PCI, cableado eléctrico y datos, sistemas de alimentación (SAIs, grupos…), etc

• Centros de control; diseño e implantación de salas de operación, integración de sistemas.

› Operación y Mantenimiento Integral

• Mantenimiento de infraestructura de red.

• BackOffice, monitorización, tratamiento de incidencias, soporte especializado, modificaciones y reconfiguraciones. Servicios 24×7.

› Servicios al Cliente Final

• Alta, asistencia al proceso de cita e instalación, medición de calidad del servicio.

• Mantenimiento de servicios última milla.