Ayudante de Mantenimiento Climatización / WD30185968

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Johnson Controls se encuentra en la búsqueda de Profesional para desempeñar la vacante disponible Ayudante de Mantenimiento Climatización para la zona norte del país. Función principal: Ejecutar y controlar el proceso de mantenimiento e inspección, instalación, armado, reparación, optimización y prueba de los sistemas de aire acondicionado y ventilación, ya sean aplicando técnicas mecánicas, eléctricas y soldadora, manteniendo el servicio al cliente en base a la administración de los requerimientos de productividad y rendimiento, asegurando los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad exigidos. REQUISITOS:

• Formación académica: 4 Medio completo, idealmente con especialidad técnica mecánica, electromecánico, eléctrico, refigeración o climatización.

• Experiencia: 1 año de experiencia en climatización idealmente. Condiciones:

• Turnos 7×7.

• Ubicación: Antofagasta.

• Se costean traslados.

Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros.

