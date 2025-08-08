CMP presenta su plan de crecimiento sostenible en la III conferencia proyectmin 2025

La compañía participó del encuentro que reunió a autoridades, empresas y proveedores del sector minero, reafirmando su compromiso con una minería responsable y con alto impacto territorial.

viernes 08 de agosto del 2025.- Con una destacada participación, Compañía Minera del Pacífico (CMP) se hizo presente en la III Conferencia Proyectmin “2025-2028: ¿Un nuevo superciclo de inversión minera?”, encuentro que reunió a los principales actores del sector para dialogar en torno los proyectos actuales, las proyecciones de inversión y los desafíos que presenta el rubro en los próximos años, todo con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre autoridades, compañías mineras y proveedores estratégicos.

La instancia contó con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams, quien destacó el positivo panorama proyectado para la próxima década, con inversiones que superarían los 83 mil millones de dólares. Asimismo, abordó los desafíos y oportunidades vinculados a los minerales críticos, la transición energética, la transformación tecnológica y la necesidad de una minería responsable.

“Todos estos espacios donde confluyen los distintos actores de la industria minera son muy importantes porque permite que vayamos teniendo visiones comunes y de largo plazo de la minería, una industria que está fuertemente desafiada en el mundo por requerimiento de una mayor producción y en eso Chile es un actor relevante donde podemos, junto a la cadena de valor, a los inversionistas y los productores, instalar una producción que es altamente responsable en el mundo”, manifestó la autoridad.

En ese contexto, Compañía Minera del Pacífico presentó su plan de continuidad operacional y crecimiento, mediante la exposición del subgerente de Proyectos de CMP, Ricardo Gómez, quien se refirió a la estrategia de inversiones enfocada en maximizar la sustentabilidad del negocio, liderar el mercado de productos de alta calidad e impulsar el desarrollo de los territorios en los que opera.

“Para nosotros, participar en Proyectmin es clave para visibilizar la minería del hierro y ampliar la mirada sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial. En CMP hacemos una minería diferente, con fuerte presencia territorial y un 98% de proveedores locales. Nuestra meta es ser los principales productores de hierro de alta calidad de Sudamérica, con un enfoque sostenible en lo ambiental, social y económico”, subrayó Gómez.

Durante su presentación, CMP se refirió a la importancia del mineral del hierro, los hitos más relevantes de la compañía y los proyectos que marcarán su futuro, como la “Optimización Tecnológica y Aumento de Producción en mina Cerro Negro Norte”, y las expansiones previstas en los tres valles operacionales: Copiapó, Huasco y Elqui, iniciativas que buscan asegurar la continuidad operacional, generar nuevas oportunidades laborales y aportar valor sostenible a las comunidades locales.

La III Conferencia de Proyectmin fue el escenario perfecto para abordar los desafíos y oportunidades de los proyectos mineros previstos para el periodo 2025-2028, cuya inversión total alcanza los US$45,2 mil millones, según la Comisión Chilena del Cobre.