Codelco División Gabriela Mistral incorpora robótica para fortalecer seguridad y eficiencia en su operación

Con cuatro nuevos equipos radiocontrolados, el centro de trabajo avanza en modernización operativa y refuerza su compromiso con la seguridad de trabajadores en el área de Ripios y Chancado.

martes 26 de agosto del 2025.- Con el foco puesto en la modernización de procesos, el resguardo de la seguridad de las personas y la eficiencia operativa, la División Gabriela Mistral (DGM) de Codelco incorporó recientemente cuatro equipos robotizados radiocontrolados que ya operan en áreas críticas.

Esta innovación forma parte del contrato de aseo industrial ejecutado por la empresa colaboradora Minspa y permite realizar labores en espacios confinados sin exponer directamente a los trabajadores, reduciendo riesgos como atrapamientos, exposición a sílice o contaminación acústica.

El ingeniero especialista de Operación y Mantenimiento de Ripios, Ignacio Villaroel, especificó que “limpiar nos llevaba 20 horas de detención mensualmente. Esta implementación tecnológica tiene como misión no detener las operaciones en un lugar que es sumamente complejo”.

“Los cambios más notorios son la efectividad del trabajo y la reducción de tiempos de labores. Con estas nuevas tecnologías, es evidente el avance de los trabajos e ir a la vanguardia de los equipos que tiene el mercado”, agregó el operador planta, Mario Fuentes.

Minería más segura y sustentable

Por su parte, el ingeniero de Confiabilidad Correas DGM, Leandro Pezo, detalló que la incorporación de esta tecnología ha sido muy significativa, ya que su aporte no es solo operacional, sino aún más significativo, es seguridad para los trabajadores.

“Ha sido una aliada, ya que la composición del material que nosotros transportamos en el área se adhiere a la cubierta de carga, por lo tanto, es importante mantener el aseo constante en el sector. Pasar de un trabajo manual a la incorporación de un robot, nos da seguridad y continuidad operacional”.

En tanto, el operador de este equipo, de la empresa colaboradora Minspa, Jean Cortés, contó que su trabajo consiste en “retirar el material tanto de túneles como de correas, labor que en la actualidad la hago a distancia. Es importante certificarse con estos equipos para un avance significativo en la minería”.

La incorporación de estos equipos se enmarca en la Hoja de Ruta de Gabriela Mistral hacia una minería más segura, moderna y sustentable, donde la innovación se pone al servicio de las personas y la continuidad de sus operaciones, siempre de la mano de sus empresas colaboradoras.