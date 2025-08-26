Continúan trabajos para reanudar gradualmente las faenas en Andes Norte y Diamante

La Comisión Investigadora Interna continúa sesionando en las oficinas de Rancagua, mientras que el equipo del Sernageomin realizó visitas de fiscalización en interior mina.

En el marco del Plan de Reinicio Seguro y Progresivo de Operaciones en El Teniente, Codelco informa que continúan los trabajos de inspección y preparación para reanudar gradualmente las faenas en los sectores Andes Norte y Diamante, recientemente autorizadas por Sernageomin y la Dirección del Trabajo.

Estas labores se enfocan en la habilitación de servicios logísticos, condiciones de habitabilidad y reposición del suministro eléctrico, y se desarrollan exclusivamente con personal crítico, cumpliendo los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras.

En paralelo, se mantiene la medida provisional de paralización de las operaciones en Recursos Norte y Andesita.

Se informa además que durante el turno C, ingresaron 1.164 personas, de las cuales 351 accedieron a interior mina. En el turno A, participaron 5.988 personas, con 821 ingresos a interior mina para labores de reinicio.

El domingo se enviaron 65,5 mil toneladas de mineral a la planta Colón. No se realizaron envíos a la planta Sewell debido a condiciones climáticas adversas registradas en días anteriores. En la fundición, el Convertidor Teniente 1 y la Planta de Limpieza de Gases N°2 operan de manera limitada, con una fusión de concentrado que alcanzó las 2.017 toneladas y se moldearon 456 tmf.

Hasta hoy, ha habido 22.111 participaciones de trabajadores de la división, la Vicepresidencia de Proyectos (VP) y colaboradores(as) en jornadas de reflexión, contención y capacitación.

Hasta la fecha, se han recibido 52 requerimientos de distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras, todos están siendo respondidos dentro de los plazos establecidos.