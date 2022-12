Director de Calmy: «La data organizada y estructurada se convierte en un activo para el cliente»

Jorge Marín hace una reflexión sobre cómo la tecnología puede ayudar a las compañías a adelantarse a los problemas.

¿Cómo surge un Spin Off de la relación entre el Programa de Innovación en Manufactura avanzada y la empresa MCM? Nos invitaron de la Armada de Chile al equipo del Programa de Innovación en Manufactura Avanzada (IMA+) a participar en desafío Avante 2021 que es una iniciativa de innovación abierta, que busca resolver problemas detectados, solución del tipo dual, esto es para la Armada de Chile y el mercado civil. Nosotros participamos con un piloto para detectar fallas en motores diésel de los barcos aplicando Inteligencia Artificial que resultó muy satisfactorio para las expectativas. Resultamos ganadores y el premio consistió en una ayuda económica y una asesoría para el emprendimiento, y hoy tenemos constituida una empresa que puede entregar soluciones concretas a la industria.

Con un marcado perfil de proveedor logístico para los servicios de Monitoreo de Condición para importantes mineras del país, se muestra optimista por el futuro, ya que no sólo surgió un Spin Off de la iniciativa denominado Calmy, sino que además se está avanzando en caminos nuevos que permiten un beneficio mutuo y un avance para el país.

¿Cuál es el problema o necesidad que se resuelve con Calmy? ¿La propuesta de valor?La propuesta de valor consiste en aprovechar la capacidad instalada de sensores que cada vez más pueblan las industrias, datos que con los métodos tradicionales de análisis somos incapaces de digerir en grandes volúmenes y que llegan a cada instante, generando lo que se conoce como infoxicación.Nuestra propuesta es desarrollar un ordenamiento de los datos, con lo cual la data organizada y estructurada se convierte en un activo para el cliente, entrenar un modelo de Inteligencia Artificial (IA) que aprende de la historia, que está en esa data, para diagnosticar fallas de máquinas como también optimizar procesos y una vez entrenado y validado el modelo, lo ponemos en modo on-line, diagnosticando el estado del activo minuto a minuto, día y noche los 365 días del año¿Qué beneficios concretos consigue una empresa que utiliza Calmy?Obtienen un valor agregado para diagnosticar fallas en equipos, y a sensores que muchas veces fueron pensados para otros fines, como lo son los sensores de sistemas de control distribuido, logrando un sistema de monitoreo on-line de muy bajo costo, con lo cual pueden reducir personal en terreno, y dejándolos remoto fuera de la planta. También los grupos de analistas de condición de máquinas se optimiza su accionar, dejando los diagnósticos evidentes al modelo IA. Todo lo anterior apalanca para mejorar la disponibilidad y confiabilidad, disminuyendo los costos operacionales.

¿Cómo es la relación entre el valor percibido y el costo de esta tecnología?

Nuestra solución es de bajo costo porque usamos un hardware ya existente de sensores y solo desarrollamos el software de análisis, con una muy buena interfaz de comunicación al usuario (dashboard) de nuestra solución, el valor percibido lo veo en dos aspectos: por un lado, con los métodos tradicionales los analistas revisan los equipos, y nuestro sistema analiza a cada instante; y por otra parte, duplicamos la capacidad tradicional de analistas de monitoreo de condición que trabaja en turno diurno, nuestro sistema de diagnóstico automatizado (denominado predictiveLab) trabaja día y noche los 365 días del año.

¿Cómo ha sido el trabajo entre el Programa de Innovación en Manufactura avanzada y la empresa MCM en estos cuatro años de colaboración?

El trabajo se ha realizado de manera muy favorable e incluso sorprendente. Acá estamos avanzando en terrenos nuevos, la academia busca entendernos y las empresas entender a las universidades.

¿Cuál es la forma correcta de vincularse con la industria?

El modelo que se usa en Estados Unidos está enfocado en que los alumnos puedan resolver problemas concretos de las empresas, con conocimientos específicos en digitalización y uso de tecnologías. Esto permite unir la fabricación e innovación en terreno. Esto crea una unión entre la Industria y la academia. Esto abre un mundo de oportunidades a países que no necesariamente tienen las capacidades de know-how. En un pais como Chile, es fundamental que las universidades entreguen las herramientas basicas a los estudiantes de ingenieria para que ellos sean capaces de introducir avances tecnologicos en las industrias.

¿Y qué pasa en materia de Manufactura Avanzada?

Creo que existen desafíos y que el concepto básico es lograr desarrollar tecnologías que puedan ser transferidas al mercado. Sin embargo, uno de los problemas es que existe la creencia de que Chile no es un país muy innovador y que no tiene muchos profesionales con experiencia en procesos. Hoy en materia de Pymes lo que más ves son servicios profesionales, es decir, el profesional que deja de trabajar dependiente para hacerlo independiente… pero no tanto empresas de tecnologías. Pero Chile si es un pais emprendedor, programas como el IMA+ tienen una oportunidad unica de entregar las herramientas para estudiantes emprendedores para que se atrevan a agregar contenido innovador a sus innovaciones.