Especialista en sistemas contra incendios / Antofagasta / WD

Johnson Controls está impulsado por su talento. Somos el poder detrás de la misión del cliente. Juntos estamos construyendo un mundo seguro, cómodo y sostenible. Nuestro diverso equipo global crea soluciones innovadoras e integradas para hacer que las ciudades estén más conectadas, los edificios sean más inteligentes y los entornos sean más cómodos y seguros.

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Johnson Controls se encuentra en la búsqueda de Especialista SCI, el cual se encargará ejecutar, controlar y asegurar el cumplimento de los servicios según procedimientos del área. ¿QUÉ HARÁS?

1. Lidera puesta en marcha y da soporte técnico en sistemas de protección contra incendios a nuestros clientes.

2. Responsable de la programación de centrales de incendios (Notifier, Cheetah, Simplex, etc) 3. Es responsable de llevar a cabo comisionamiento y puesta en marcha (PEM), asesoría técnica, inspecciones de terreno/auditorias, levantamientos específicos, control de llaves softwares y capacitación técnica.

4. Genera informes técnicos, utilizando herramientas computacionales disponibles, concluyendo y recomendando las acciones necesarias.

5. Contacta y hace consultas a proveedores respecto a temas técnicos, generando protocolos, resguardando y respaldando información en carpetas físicas y digitales.

6. Atiende y resuelve consultas técnicas del personal de áreas de contrato, servicios, proyectos u cualquier otra área de la compañía que lo requiera.

7. Mantiene y controla la adecuada utilización y cuidado de los equipos, instrumentos, llaves de programas, instalaciones, etc. todo lo que esté a su cargo o sea de uso común del área.

8. Realiza capacitaciones en las instalaciones de la empresa o del cliente o cualquier otro lugar que le sea asignado.

9. Mantiene y respalda fichas técnicas, manuales y cualquier otro documento de productos propios de la compañía o de terceros que se necesiten para los servicios en los sitios autorizados por la compañía (ej. One Drive), incluye softwares y Firmwares.

10. Respalda cada configuración que realiza o baja desde un panel de incendio u otro dispositivo que permita hacerlo en su Notebook y en los sitios autorizados por la empresa (Ej: Nube One Drive).

11. Genera reportabilidad a su jefatura directa semanalmente entregando información de los trabajos realizados con respaldos de gastos generados los cuales debe reportar en sistemas aprobados por la empresa (Ej: Concur).

12. Solicita y coordina oportunamente los “recursos necesarios” para realizar sus actividades y se informa prematuramente de los alcances, tiempos pactados, etc. de cada trabajado asignado.

13. Mantiene vías abiertas de comunicación formal e informal con sus supervisores y pares con una disposición de respeto y profesionalismo.

14. Revisa, lee y estudia constantemente las normas NFPA (National Fire Protection Association), manuales de los fabricantes y todos artículos relacionados con su trabajo para mantener una constante actualización de sus conocimientos.

15. Asiste a las certificaciones y/o seminarios a los cuales sea designado, entendiendo que estos pueden darse fuera de horarios normales de trabajos, dentro o fuera del país. LO QUE BUSCAMOS:

• Título técnico superior y/o Universitario en especialidad electrónica; automatización y control; y/o afín.

• Contar con al menos 2 años de experiencia en el cargo.

• Poseer conocimientos y experiencia en sistemas de protección contra incendio y normas NFPA.

• Poseer licencia de conducir clase B.

• Residencia en Antofagasta. ¿Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros. #LI-CC2 Para solicitar este puesto, utilice la siguiente URL:

