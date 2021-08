Grupo de trabajo chileno-alemán sobre el litio arranca instalando temáticas centrales

Chile

Con un webinar se dio el puntapié inicial a esta nueva instancia de diálogo binacional. La meta? Facilitar el intercambio entre actores clave de la industria de ambos países y promover una extracción responsable de este mineral clave para la electromovilidad.

miércoles 04 de agosto del 2021.- En el contexto de la transición energética mundial y la consiguiente expansión de la electromovilidad, la obtención de materias primas necesarias para las tecnologías del futuro es clave. Para que este cambio de paradigma tenga éxito, el aumento de la demanda de materias primas se hace indispensable, y en este contexto la industria extractiva juega un rol especial.



Un país como Chile, en el que la minería es uno de los pilares de su desarrollo, puede utilizar su importancia estratégica como proveedor de minerales como el cobre y el litio para apoyar el giro verde de la economía mundial. Para ello, los proveedores deben garantizar una extracción responsable de estos recursos”, explica Iris Wunderlich, Project Leader Mining & Sustainability de AHK Chile.



La especialista a la cabeza de este nuevo grupo de trabajo que nace desde el Centro de Negocios Mineros apoyado por el Ministerio de Economía y Energía de Alemania (BMWi), agrega que No sólo en el contexto europeo, sino también en todo el mundo, los requisitos de trazabilidad de cada uno de los pasos de la cadena de valor son cada vez más estrictos, algo que también subraya el Green Deal de la UE. Para mantenerse competitivo en el suministro de materias primas a dichos mercados a mediano y largo plazo, el giro sustentable sería ineludible:



Alemania en su calidad de oferente de tecnologías para una minería verde, es un partner estratégico para Chile en este sentido. Y, a la inversa, las tecnologías made in Germany” dependen en gran medida de recursos como el litio y el cobre. Es decir, nos necesitamos mutuamente. Por lo mismo, como Cámara nos parecía importante crear este nuevo puente entre nuestros países alrededor de una temática tan relevante como el litio”, puntualiza Wunderlich.



Webinar Hydrology & Lithium Extraction at the Salar de Atacama



La creación del grupo de trabajo fue anunciada oficialmente durante un webinar sobre hidrología y extracción de litio en el Salar de Atacama, en el que representantes de empresas, instituciones y organismos oficiales de ambos países fueron recibidos por Andrea Jünemann y Annika Glatz en representación del ministerio alemán BMWi, y Cornelia Sonnenberg, Gerente General de AHK Chile. A futuro, cada reunión tendrá un enfoque distinto de acuerdo a las temáticas definidas como relevantes dentro del grupo, para lo cual se invitará a diferentes actores del mundo público, privado y social a participar de sesiones específicas.



En el primer bloque del evento se entregó un panorama del mercado del litio, tanto desde el punto de vista de los compradores como del de los proveedores. Las presentaciones estuvieron a cargo del Economic Geologist & Senior Analyst de la DERA (Agencia Alemana de Recursos Minerales), Michael Schmidt, así como del director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco (Ministerio de Minería de Chile), Jorge Cantallopts.



Schmidt ahondó en cómo el Green Deal y la transformación digital provocarán un aumento drástico de la demanda de materias primas críticas de aquí al 2050. El litio, subrayó, se añadió a esta lista a finales de 2020, lo que sería especialmente relevante para el sector automovilístico alemán con su rápida expansión hacia la electromovilidad – proceso de transformación que bajo ningún punto de vista puede realizarse a costa de la estabilidad de ecosistemas sensibles.



Cómo enfrentar el reto hidrológico en el salar?

Una de los retos de la extracción del litio en base a salmueras, está relacionado al uso de los recursos hídricos. Esto fue abordado en el bloque central del encuentro, que giró en torno al sistema hidro-geológico del Salar de Atacama.



Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, y Beatriz Olivares, hidrogeóloga de la misma entidad pública, presentaron por primera vez ante un público internacional el modelo hidrológico integrado para la cuenca del salar. De cara a la reactivación económica sostenible, como Corfo trabajamos desde diferentes frentes para promover un litio verde que contribuya al desarrollo de la electromovilidad, que es clave para disminuir los gases de efecto invernadero del país y el mundo. Así, usando energía solar y siendo responsable con el agua, avanzamos hacia un Chile cada vez más sostenible”, expresó Terrazas.

.



En tanto, Corrado Tore, Director Senior de Hidrogeología en SQM, hizo una introducción acerca del sistema de monitoreo ambiental hidrológico implementado por la empresa, destacando que este monitoreo en línea, el cual está disponible para todos los públicos, no solamente es clave para seguir la evolución de los sistemas naturales, sino para mejorar continuamente su gestión y pronóstico por modelos numéricos bajo distintos escenarios naturales y antrópicos”



Antes de pasar a una dinámica ronda de discusión acerca de cadenas de suministro, la Vice Presidente Sustentabilidad de Litio y Country Manager de Albemarle Chile, Ellen Lenny-Pessagno, se refirió al rol del litio chileno sostenible para el mundo. Ser sostenibles hoy no es una opción, es una obligación. Y no basta con decirlo, por ello estamos en pleno proceso de certificación bajo el exigente estándar IRMA, además de nuestro continuo trabajo con los pueblos indígenas del Salar de Atacama ya que es fundamental el diálogo, confianza, transparencia y la generación de valor compartido ”, subrayó.