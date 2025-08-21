Ingeniero de diseño eléctrico

Principales funciones:

Diseñar los planos eléctricos de transformadores especiales.

Diseñar los planos de circuito de control y placas de características.

Realizar las solicitudes de compras de los instrumentos y piezas de los transformadores.

Revisar los proyectos antes de su entrega para la fabricación.

Realizar los modelos de planos eléctricos y programas de cálculo.

Supervisar al proyectista en la realización de los planos para fabricación.

Entre otras funciones

Requisitos:

Universitaria / Ingeniero de Ejecución en Electricidad

2 años de experiencia en cargos similares (deseable)

Conocimientos de: Electricidad, Office, Autocad, Inventor (deseable)