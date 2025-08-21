    Síguenos
  • Instagram
  • Youtube
  • Linkedin
  • RSS
    • es Español
    zh-CN 简体中文en Englishfr Françaisit Italianopt Portuguêses Español
0 elementos

Ingeniero de diseño eléctrico

por | Ago 21, 2025 | Ofertas de Trabajo

Solicitud de Personal Proveedor
  • Ciudad: Santiago
  • País: Chile
Descripción del Trabajo
Cargo:
Ingeniero de diseño eléctrico
Buscamos profesionales para desempeñarse en el cargo de Ingeniero de Diseño Eléctrico.

Principales funciones:
Diseñar los planos eléctricos de transformadores especiales.
Diseñar los planos de circuito de control y placas de características.
Realizar las solicitudes de compras de los instrumentos y piezas de los transformadores.
Revisar los proyectos antes de su entrega para la fabricación.
Realizar los modelos de planos eléctricos y programas de cálculo.
Supervisar al proyectista en la realización de los planos para fabricación.
Entre otras funciones

Requisitos:
Universitaria / Ingeniero de Ejecución en Electricidad
2 años de experiencia en cargos similares (deseable)
Conocimientos de: Electricidad, Office, Autocad, Inventor (deseable)
Nombre Empresa: Portal Minero
Cargo: Ingeniero de diseño eléctrico
Tipo de Cargo: Ingeniero
Área: Diseño
Actividad de la Empresa: Empresa de Ingeniería
Experiencia Laboral: Mayor que 2 años
Carreras:

Conocimientos en Computación:
Postular 
468

Deja un comentario

avatar
  Suscribirse  
Notificar
Share This
X
X