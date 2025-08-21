Buscamos profesionales para desempeñarse en el cargo de Ingeniero de Diseño Eléctrico.
Principales funciones:
Diseñar los planos eléctricos de transformadores especiales.
Diseñar los planos de circuito de control y placas de características.
Realizar las solicitudes de compras de los instrumentos y piezas de los transformadores.
Revisar los proyectos antes de su entrega para la fabricación.
Realizar los modelos de planos eléctricos y programas de cálculo.
Supervisar al proyectista en la realización de los planos para fabricación.
Entre otras funciones
Requisitos:
Universitaria / Ingeniero de Ejecución en Electricidad
2 años de experiencia en cargos similares (deseable)
Conocimientos de: Electricidad, Office, Autocad, Inventor (deseable)
