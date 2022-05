Jefe de cuentas claves / WD30142173

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Detalles del trabajo

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. Johnson Controls en su división minería se encuentra en la búsqueda de de jefe de cuentas claves DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Funciones principales: encargado de planificar y controlar la correcta ejecución de los contratos de instalación en el área de Minería y Energía, asegurando el cumplimiento a los requerimientos establecidos por los clientes en los documentos contractuales. Funciones especificas:

1. Establecer control de gestión sobre la ejecución de los proyectos/ Contratos de Mantenimiento/ Servicios/ Suministros

2. Monitorear fechas de cumplimiento de acuerdo al Forecast de cada contrato u otro documento vinculante

3. Administrar el recurso humano asociado a los servicios/ Proyectos, asegurando el cumplimiento de los temas legales y requerimientos del cliente.

4. Mantener toda la documentación necesaria del proyecto/ servicio de forma actualizada y ordenada (de acuerdo a requerimientos legales y organizacionales).

5. Controlar que el subcontratista cumpla con los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.

6. Mantener en regla toda la documentación laboral y financiera de nuestros colaboradores (subcontratos).

7. Mantener informada a la gerencia sobre el desarrollo de los proyectos/ servicios mediante informes semanales y mensuales.

8. Asegurar el control del costo durante la ejecución del proyecto (desarrollo, seguimiento y cumplimiento del forecast de cada proyecto/ servicio).

9. Cumplir con los estándares de seguridad corporativos y de los clientes (estableciéndose para ejecución el más exigente).

10. Cumplir con el control de proyectos/ servicios de acuerdo a los estándares organizacionales.

11. Coordinar con el Administrador o responsable del proyecto en desarrollo, los recursos humanos, materiales y equipos para la correcta y eficaz ejecución del proyecto.

12. Mantener una comunicación eficaz con el cliente para dar cumplimientos a sus requerimientos, transformando a este en un socio estratégico para el desarrollo del proyecto y futuros negocios.

13. Supervisar la preparación de los estados de pagos para los contratos de forma mensual (con nuestros clientes y colaboradores).

14. Control sobre los documentos y registros asociados al Sistema de Gestión Integrado.

15. Debe cumplir con los procedimientos y registros del Sistema de Gestión Integrado.

16. Hacer cumplir lo descrito en los procedimientos e instructivos para el desarrollo de los trabajos.

17. Debe instruir a su personal sobre el cuidado y mantención de las herramientas y/o equipos entregados para la ejecución de las actividades.

18. Mantener vías abiertas de comunicación formal con sus superiores y pares.

19. Mantener el orden, higiene y seguridad en el lugar de trabajo.

20. Contribuir con el logro de los objetivos y metas propuestas.

21. Aportar ideas y aprovechar las oportunidades de mejora.

22. Realizar el trabajo en equipo.

23. Denunciar los incidentes, condiciones sub estándares, no conformidades, desviaciones o cualquier otra irregularidad presentada durante el desarrollo de sus actividades. Colaborando en la preparación de informes de incidentes y seguimiento a las acciones preventivas y correctivas.

24. Debe comunicar a su superior y/o Asesor en Prevención de Riesgos de cualquier riesgo posible de accidente o pérdidas que puedan afectar a personas o bienes de la empresa.

25. Estudia y analiza los procesos operativos donde desempeña sus funciones.

26. Debe incentivar el cuidado de todas las instalaciones de faena y bienes de la empresa como también del cliente.

27. Debe desempeñar sus funciones en un marco de respeto, cumpliendo con los compromisos pactados a nivel personal como empresarial. En general, debe ceñirse en su desempeño como un trabajador profesional y responsable.

28. Si trabaja con PC o Notebook de la empresa debe solicitar clave del servidor y respaldar diariamente la información en éste.

29. Apegarse a la Guía de Conducta Ética.

30. Las funciones y deberes escritos anteriormente son los más representativos del cargo. No obstante, debe estar dispuesto a realizar cualquier otra tarea o función que se le designe en bien de la empresa con el cumplimiento del contrato, siempre y cuando este no atente a su dignidad personal, arriesgue su integridad física o contravenga los reglamentos internos del cliente, y las leyes laborales vigentes. REQUISITOS:

Estudios: Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Ingeniero Civil Electrónico, Ingeniero Civil Mecánico y/o a fines. Experiencia: 5 años. -Debe poseer experiencia en mantención

-Licencia de conducir clase B

-Experiencia en minería

-Experiencia en contratos con minimo de 50 personas a cargo

-experiencia en liderazgo de equipos profesionales

-Experiencia en empresas multinacionales

-Manejo financiero de proyectos y servicios

-Conocimientos en climatización y/o sistemas contra incendio Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros. Para solicitar este puesto, utilice la siguiente URL:

