Maestro 1° Aislación Térmica / EB00072522

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Johnson Controls requiere contratar Maestro 1° Aislación para una de sus operaciones ubicadas en la región de Atacama. Función principal: Deberá ejecutar instalaciones de aislación térmica lana chaqueta de aluminio en cañería y (Piping) de acuerdo con los procedimientos, protocolos de calidad y servicio, plazos, normas y políticas de la compañía. Administrando eficientemente los recursos humanos y materiales según los objetivos de la organización. Como también, debe colaborar con el mejoramiento y resguardo continuo de la infraestructura y de los procesos y Aplicando los procedimientos operativos. REQUISITOS:

• Técnico de Nivel medio o superior en Eléctrica, Mecánica, Construcción o Equivalente

• Experiencia mínima 2 años en el cargo

• Experiencia en instalación de sistema contra incendio.

• Disponibilidad de turno 15 x 13

• Disponibilidad de turno 15 x 13

• Disponibilidad para trabajar en Copiapó.

