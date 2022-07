PR Encargado de Calidad / Salares Norte / WD30151062

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Johnson Controls está impulsado por su talento. Somos el poder detrás de la misión del cliente. Juntos estamos construyendo un mundo seguro, cómodo y sostenible. Nuestro diverso equipo global crea soluciones innovadoras e integradas para hacer que las ciudades estén más conectadas, los edificios sean más inteligentes y los entornos sean más cómodos y seguros. Nuestro objetivo es mejorar los resultados para nuestros socios. El mañana necesita tu talento. El mañana te necesita. Así que hablemos hoy. Detalles del trabajo

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. ?DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Johnson Controls en su división minería se encuentra en la búsqueda de Encargado/a de Calidad, el cual será responsable de ejecutar y controlar el proceso de mantenimiento e inspección de los sistemas de protección contra incedios, administrando eficientemente los recursos humanos y materiales según los objetivos de la organización. FUNCIONES:

• Ejecutar labores técnicas de control e inspección, optimización y revisión de pruebas de los sistemas de protección contra riesgo de incendio a todo tipo de equipos, sistemas, lugar, etc., que necesite de él.

• Confección, revisión y entrega de Plan de Inspección de Ensayo (PIE) asociado al proyecto.

• Planificar junto al área de Planificación la administración y gestión de calidad del proyecto.

• Cumplir con los descrito en los procedimientos e instructivos para el desarrollo de los trabajos.

• Confección y aprobación de formato para protocolos y registros operativos asociados al proyecto.

• Control y recepción de protocolos y registros operativos efectuados por personal de supervisión asociados al proyecto.

• Confección, desarrollo y entrega de toda la documentación que conforma la carpeta TOP del proyecto.

• Revisar pautas de procedimientos de calidad para el equipamiento en las áreas donde desempeña sus funciones, de acuerdo a los requerimientos de su jefatura.

• Mantener vías abiertas de comunicación formal e informal con sus superiores y pares.

• Registrar la información diaria, semanal o mensual en los informes de terreno y/o libros de novedades.

• Conduce vehículos para el desarrollo de sus funciones, por lo que es responsable del uso y cuidado de estos. • Deberá estar en posesión de las licencias de conducción respectivas tanto municipales e internas al día. Se considera de rutina su limpieza y reporte de fallas y/o incidentes

• Denunciar los incidentes, condiciones sub estándares, no conformidades, desviaciones o cualquier otra irregularidad presentada durante el desarrollo de sus actividades. Colaborando en la preparación de informes de incidentes y seguimiento a las acciones correctivas. REQUISITOS:

• Título de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniero Ejecución Mecánico, Eléctrico y/o fines.

• Mínimo 3 años de experiencia en el cargo o similar.

• Manejo de Microsoft Office (Intermedio)

• Licencia de Conducir Clase B y HVID Intachable.

• Disponibilidad para trabajar por turnos. Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros. Para solicitar este puesto, utilice la siguiente URL:

