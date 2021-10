PR Michilla / Mantenedor Brigadista / 2112314

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Johnson Controls se basa en su talento. Somos el poder detrás de la misión del cliente. Juntos estamos construyendo un mundo seguro, cómodo y sostenible. Nuestro diverso equipo global crea soluciones integradas e innovadoras para hacer que las ciudades estén más conectadas, los edificios más inteligentes y los entornos más cómodos y seguros. Nuestro objetivo es mejorar los resultados de nuestros socios. El mañana necesita tu talento. Mañana te necesita. Así que hablemos hoy. DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Johnson Controls en su división minería requiere contratar Brigadista de emergencia- OVE para faena minera Michilla. Función principal:

Operar vehículos de emergencia disponibles por el mandante, ya sea para entrenamiento, simulacros o emergencias reales. La condición de operar incluye la conducción y mantención básica. Al no estar realizando las funciones de operación de vehículo de emergencia, puede tomar las funciones del respondedor industrial de emergencias. Requisitos:

• Prevención y Combate de incendios Rescate vehicular industrial

• Rescate en altura

• Incendios en equipos mineros

• Manejo de emergencias con materiales peligrosos Trabajo y rescate en espacios confinados

• Uso de equipo de respiración autónoma Uso de trajes encapsulados nivel A, B, C Emergencia industriales

• Comando de incidentes

• Cuarto año Medio aprobado Situación Militar al Día.

• Certificado Médico que evidencie salud compatible con el Servicio. Experiencia en Bomberos y Brigadas de Emergencias

• Experiencia mínima de 3 años.

• Licencia de Conducir Profesional con 3 años de antigüedad que lo habilite para conducir vehículos de Emergencia (Obligación licencia A2 / A4) Turno 7×7 Residencia en Antofagasta (No excluyente) Bombero Operativo Para postularse para este puesto, utilice la siguiente URL:

