PR-Operador Vehículo Emergencia/MEL / WD30140204

Importante empresa del rubro minero requiere contratar Operador de vehiculo de Emergencia para faena ubicada en Antofagasta. Función principal: Operar vehículos de emergencia disponibles por el mandante, ya sea para entrenamiento, simulacros o emergencias reales. La condición de operar incluye la conducción y mantenimiento básico. Al no estar realizando las funciones de operación de vehículo de emergencia, puede tomar las funciones del respondedor industrial de emergencias. #Mineria Requisitos:

• Licencia de enseñanza Media o título técnico.

• Con 05 años de experiencia mínima en minería

• Experiencia en equipos de respuesta a emergencias industriales.

• Contar con su licencia municipal al día para producir vehículos de emergencia, conforme a la legislación vigente. (Licencia A-4, A-5, A-2 ó F) HABILIDADES REQUERIDAS:

• Jornada/Turno: 7×7.

• Condiciones lugar de trabajo: Antofagasta.

• Residencia: II región

Johnson Controls valora un lugar de trabajo diverso e inclusivo. Proporcionar esta información nos ayudará a garantizar que nuestras prácticas de contratación promuevan la igualdad de oportunidades. Su respuesta al cuestionario de autoidentificación a continuación es voluntaria. Sin embargo, es obligatorio responder a las preguntas, incluso si elige no proporcionar la información. La información se mantendrá anónima y su respuesta será tratada con la más estricta confidencialidad y protegida contra el mal uso. Le aseguramos que sus respuestas se utilizarán únicamente con el fin de monitorear nuestra política de igualdad de oportunidades y no las utilizaremos para tomar decisiones ilegales que lo afecten, ya sea en un ejercicio de contratación o durante el transcurso de cualquier empleo con nosotros. No está obligado a proporcionar esta información y no sufrirá ninguna sanción si decide no hacerlo.

