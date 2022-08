PR Prevencionista de Riesgos Sernageomin B / Salares Norte

Johnson Controls is powered by your talent. We are the power behind the customer mission. Together we are building a world that’s safe, comfortable and sustainable. Our diverse global team creates innovative, integrated solutions to make cities more connected, buildings more intelligent and environments more comfortable and secure. We are all about improving outcomes for our partners. Tomorrow needs your talent. Tomorrow needs you. So let’s talk today. Job Details DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Johnson Controls en su división minería se encuentra en la búsqueda de Prevencionistas de riesgos para desempeñarse en faena Salares Norte.

FUNCIONES:

• Cumplimiento de los requisitos preventivos establecidos por Ley, por Cliente y por Corporativo.

• Implementación de Protocolos Minsal en proyecto

• Inspecciones en terreno.

• Realización de capacitaciones.

• Verificación del cumplimiento de procedimientos y recomendaciones técnicas.

• Elaboraciones informes de gestión.

• Otras según requerimientos específicos de la Gerencia de EHS y/o Cliente. REQUISITOS:

• Titulo Ingeniero en Prevención de riesgos.

• Registro Servicio Nacional de Salud

• Certificación SERNAGEOMIN

• Experiencia proyectos de montajes en Minería de al menos 2 años

• Experiencia en implementación de Protocolos Minsal.

• Residencia deseable en Copiapó o alrededores.

• Disponibilidad para trabajo en sistema de turnos de minería.

• Licencia de conducir clase B Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros.