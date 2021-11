PR Salares Norte/ Bodeguero/ 2112582

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Johnson Controls is powered by your talent. We are the power behind the customer mission. Together we are building a world that’s safe, comfortable and sustainable. Our diverse global team creates innovative, integrated solutions to make cities more connected, buildings more intelligent and environments more comfortable and secure. We are all about improving outcomes for our partners. Tomorrow needs your talent. Tomorrow needs you. So let’s talk today. DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

Johnson Controls requiere contratar bodeguero para una de sus operaciones ubicadas en la region de Atacama. #Mineria Función principal: El bodeguero velará por que se cumpla el resguardo, conservación y el orden de la bodega de obra, cumpliendo con las medidas de Seguridad en la bodega. Esta función se hará coordinada con el Expeditor, controlando el ingreso de materiales y equipos. Además, deberá tener conocimiento de los materiales y equipos que el proyecto adquiera. Será responsable de apartar, eliminar y avisará a la línea de mando sobre productos y equipos defectuosos o que presenten cualquier anomalía. Sera el responsable de coordinar y registrar el ingreso de equipos y materiales en la bodega. Condiciones:

• Titulo técnico del área logística o administración.

• 2 años de experiencia en el cargo.

• Conocimiento y experiencia comprobable en control de bodega

• Licencia clase B

• Disponibilidad de turno 15×13

• Disponiblidad para trabajar en Copiapó. Para postularse para este puesto, utilice la siguiente URL:

