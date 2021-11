PR Salares Norte – Maestro 1° eléctrico 2112572

COMPANY DESCRIPTION:

Johnson Controls requiere contratar Maestro primera Electrico para una de sus operaciones ubicadas en la región de Atacama. Función principal: Deberá ejecutar labores técnicas de mantenimiento e inspección, instalación, armado, reparación, optimización y prueba de los sistemas de protección contra riesgos de incendio a todo tipo de equipos, sistemas, lugar, etc., que necesite de él. Estas labores deberán ser indicadas por su superior ya sean de soldadura, electricidad, armado o desarme de los sistemas (mecánica) con dominio y calidad. #mineria Condiciones:

• Técnicos de Enseñanza Media en Electricidad, Electrónica / Técnico Nivel Superior en Mecánica, Eléctrica, Industrial o Equivalente.

• Experiencia mínima 2 años en el cargo.

• Disponibilidad de turno 15 x 13 solo día

• Disponibilidad para trabajar en Copiapó.

• Licencia Clase B Para postularse para este puesto, utilice la siguiente URL:

