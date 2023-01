Project Manager / Copiapó / WD30167104

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA:

Johnson Controls está impulsado por su talento. Somos el poder detrás de la misión del cliente. Juntos estamos construyendo un mundo seguro, cómodo y sostenible. Nuestro diverso equipo global crea soluciones innovadoras e integradas para hacer que las ciudades estén más conectadas, los edificios sean más inteligentes y los entornos sean más cómodos y seguros. Nuestro objetivo es mejorar los resultados para nuestros socios. El mañana necesita tu talento. El mañana te necesita. Así que hablemos hoy. DESCRIPCIÓN/RESPONSABILIDADES:

Detalles del trabajo

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Desde la optimización del rendimiento de los edificios hasta la mejora de la seguridad y el aumento de la comodidad, impulsamos los resultados que son más importantes. Dedicados a proteger el medio ambiente, cumplimos nuestra promesa en sectores como la atención de salud, la educación, los centros de datos y la manufactura. Gracias a un equipo mundial de 100.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes. DESCRIPCIÓN / RESPONSABILIDADES:

En Johnson Controls nos encontramos en la búsqueda de Project Manager para desempeñarse en importante proyecto minero en Copiapó. ¿Qué harás?

•Coordinar la administración y ejecución de los proyectos, de acuerdo a especificaciones técnicas y administrativas, verificando la calidad y estándar de Johnson Controls o cualquiera de sus entidades en todas las etapas del proyecto, consiguiendo así la satisfacción plena del cliente y asegurando el cabal cumplimiento de los hitos contractuales y el resultado financiero de cada proyecto. El SPM debe velar por el cumplimiento de todas las normas de higiene y seguridad de los proyectos a su cargo, como también, reportar semanal y mensualmente el estado de los proyectos y pronosticar los avances en costo y facturación, identificar oportunidades y desviaciones e implementar las acciones para corregirlas frente a cualquier desvío de la planificación base del proyecto. ¿Cómo lo harás?

•Gestión y planificación del proyecto. El SPM debe gestionar la confección del programa de trabajo (Carta Gantt), Cost to Complete, Weekly Progress Report, Man Power y Schedule of Value.

•Seleccionar el equipo de trabajo. (AdC, SO y Sub-Contrato).

•Comunicar el plan del proyecto a todos los participantes mediante reuniones de proyecto en la fase de pre/construcción y liderar el control y avance durante la etapa de construcción.

•Gestionar y verificar la re/cubicación del proyecto. El SPM puede delegar esta labor en el AdC quien en coordinación con el Dpto. de Ingeniería re/cubicará el proyecto obteniendo una matriz de avance y el desglose de materiales por sectores del proyecto.

•Gestionar y liderar análisis del margen revisado v/s margen de ventas e informar desviaciones del proyecto.

•Verificar y revisar contrato o carta de proceder e identificar riesgos no contemplados en la oferta, documentar e informar las desviaciones del proyecto.

•Gestionar la confección del programa de trabajo propio de acuerdo con el de la constructora y liderar el equipo de Operaciones para su seguimiento y cumplimiento.

•Obtener de logística los compromisos de llegada de equipos y materiales tanto nacionales como importados para confeccionar el SOV del proyecto.

•Gestionar y asegurar el avance financiero del proyecto. Pronosticar avances en costo y facturación del proyecto evaluando oportunidades y desviaciones del proyecto, informar y documentar.

• Gestionar los Sub Contratos y sus ofertas respecto de lo considerado en la fase de Pre Bid y gestionar contrato para el inicio de los trabajos.

•Gestionar la creación de la carpeta del proyecto. Esta carpeta debe mantener toda la información correspondiente al proyecto en forma ordenada y de fácil acceso.

•Gestionar toda la documentación del proyecto, atrasos e impactos provocados por la constructora. El SPM debe evaluar el costo e informar por escrito al cliente respecto de las desviaciones al programa de trabajo.

•Liderar y gestionar el compromiso de todo el equipo para asegurar la calidad y seguridad del proyecto.

•Gestionar e introducir al cliente final al Dpto. de Servicios.

•Gestionar y obtener la aceptación final del cliente.

•Asegurar la documentación de cierre del proyecto; asegurar cierre financiero del proyecto y confeccionar cartas de apreciación de todos los participantes del proyecto.

•Gestionar análisis de cierre del proyecto. El SPM debe liderar y gestionar que el AdC convoque y conduzca la reunión de cierre del proyecto durante la fase de Close-Out

•Gestionar la entrega de información relevante del proyecto al Dpto. de Servicios. Requisitos:

• Ingeniería Civil Industrial, mecánico y/o afines.

• Mínimo 4 años de experiencia en el cargo y en proyectos mineros.

• Debe poseer manejo financiero (PyL, EBIT, BUDGET, ETC)

• Manejo de Project, Primavera o afín.

• Licencia clase B

• Residencia desde Antofagasta a Santiago.

• Experiencia en proyectos de montaje, EPC y EPCM

• Experiencia en proyectos de sistemas contra incendios, HVAC.

• Capacidad de mando y dirección.

• Habilidades para liderar grupos de trabajo, motivar y desarrollar proyectos.

• Conocimientos y habilidades en la planificación, gestión y control de proyectos. ¿Estás interesada/o en una compañía que considera la equidad de género e inclusión como una de sus prioridades más importantes? Tenemos diversas oportunidades para ti, postula con nosotros. Para solicitar este puesto, utilice la siguiente URL:

https://ars2.equest.com/?response_id=4248d1c260ddeb2bc0132078b00e392e