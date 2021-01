Rodolfo Cabezas se gradúa como Doctor en Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile

Respecto al trabajo de investigación que desarrolló, explica que tuvo como objetivo estudiar el comportamiento de excavaciones muy profundas, “en los que la roca puede fallar y experimentar procesos de daño a pesar de ser de buena calidad”.

Rodolfo Cabezas González es el nuevo graduado del programa de Doctorado en Ingeniería de Minas que imparte la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El Ingeniero Civil Geotécnico y Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, rindió éxitosamente su examen de grado el 15 de enero pasado, con el tema “Peak and post-peak behavior of hard rocks under high-stresses and its effect on damage around excavations in deep underground mining” ante la comisión conformada por los Prof. Javier Vallejos, Luis Felipe Orellana, Matthew Perras y Javier Arzúa.

Sobre el trabajo de investigación que desarrolló, explica que tuvo como objetivo estudiar el comportamiento de excavaciones muy profundas, “en los que la roca puede fallar y experimentar procesos de daño a pesar de ser de buena calidad”. “En mi proyecto investigativo abordé cómo modelar esos procesos de daño ante distintas condiciones de esfuerzos y cómo impactan en la evolución de las excavaciones de proyectos en la vida real”, comenta.

Rodolfo Cabezas actualmente se desempeña como consultor y docente y al ser consultado sobre sus planes a futuro, el profesional indica que “planea continuar en la consultoría e investigación de este tipo de desafíos geomecánicos, que hoy quizás son más nuevos o de vanguardia en la minería en Chile y otros lugares del mundo, pero que en el futuro serán cada vez más frecuentes”.