Técnico Instalaciones Retail/WD30134551349

COMPANY DESCRIPTION:

Johnson Controls is powered by your talent. We are the power behind the customer mission. Together we are building a world that’s safe, comfortable and sustainable. Our diverse global team creates innovative, integrated solutions to make cities more connected, buildings more intelligent and environments more comfortable and secure. We are all about improving outcomes for our partners. Tomorrow needs your talent. Tomorrow needs you. So let’s talk today. DESCRIPTION/RESPONSIBILITIES:

Importante empresa está en búsqueda de candidato que resida en la Región Metropolitana, para el cargo de Técnico en Instalaciones Retail, quien deberá cumplir con las funciones de instalar, adicionalmente dar servicio, mantención, entregara de informes, soporte técnico y registro de datos en sistemas EAS, CCTV IP y Análogo, Intrusión, Control de Acceso, Conectividad y Redes TCP/IP, como también prestar apoyo a los distintos requerimientos y/o solicitudes de los clientes por problemas técnicos de acuerdo a los procedimientos, protocolos de calidad y servicio, plazos, normas y políticas de la compañía.

-Jornada presencial de lunes a viernes, horario diurno (disponibilidad para trabajar de noche, dependiendo de la urgencia del proyecto)

-Disponibilidad para viajar

-Licencia clase B (no excluyente) REQUIRED SKILLS:

Requisitos excluyentes:

-Conocimientos en sistemas de alarmas

-Manejo de equipo de trabajo

-Certificaciones/experiencia en configuración/programación de softwares de seguridad electrónica

-Nivel de estudio: Electromecánica, electrónica, electricidad de nivel superior To apply for this position, please use the following URL:

https://ars2.equest.com/?response_id=b318fc4d0631c687c999c1f6c56e46cc