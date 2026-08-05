Carlos Espinoza asume la Gerencia General de Compañía Minera del Pacífico

El ejecutivo cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria y liderará una etapa enfocada en excelencia operacional, sostenibilidad y la producción de hierro de alta pureza.

Este 1 de agosto asumió la Gerencia General de Compañía Minera del Pacífico (CMP) el ejecutivo Carlos Espinoza Durán, iniciando una nueva etapa de transformación y desarrollo para la compañía. Su gestión estará orientada a consolidar el crecimiento sostenible de CMP, fortalecer una cultura basada en la seguridad y el cuidado de las personas, impulsar la excelencia operacional, la innovación y continuar posicionando a la empresa como un actor estratégico en la producción de hierro de alta pureza. Todo ello, manteniendo un firme compromiso con la creación de valor para las regiones de Atacama y Coquimbo.

"Asumo la dirección de CMP con profundo orgullo y un gran sentido de responsabilidad. Llego a liderar una compañía con una gran historia y un rol clave para la minería chilena, con la convicción de que debemos seguir construyendo juntos una operación segura, eficiente y sostenible”, señaló el nuevo gerente general, Carlos Espinoza Durán.

El ejecutivo es Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), cuenta con un MBA con especialización en Industria Minera de la Universidad de Chile y un diplomado en Innovación Tecnológica para la Industria Minera. Posee más de 30 años de trayectoria liderando operaciones de gran escala y alta complejidad en compañías como Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP y Codelco.

Su trayectoria destaca por un liderazgo cercano, enfocado en la seguridad, el cuidado de las personas, la excelencia operacional, la sostenibilidad, la innovación, la diversidad e inclusión y el fortalecimiento de equipos de alto desempeño. Esta experiencia será clave para impulsar la estrategia de crecimiento de la compañía y consolidar su posicionamiento en el mercado internacional, contribuyendo a la producción de minerales esenciales para una industria del acero con menores emisiones.

La llegada de Carlos Espinoza marca el inicio de una nueva etapa para CMP, orientada a potenciar su competitividad y reafirmar su compromiso con una minería moderna y responsable, alineada con la transición energética y el desarrollo sostenible de las regiones de Atacama y Coquimbo.