Central Canutillar cubrió el 33% de la energía de Los Lagos en 2025 y fue clave en apagón del 25F

Ubicada en Cochamó, la central fue una de las primeras instalaciones en volver a operar sin recibir energía de la red, lo que permitió que Puerto Montt estuviera entre las primeras ciudades en recuperar el servicio durante el blackout de febrero del año pasado.

En el sur de Chile, la misma región para la cual el Estudio de Seguridad de Abastecimiento de junio de 2026 del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) advierte un riesgo de déficit el próximo verano, opera una de las centrales que ya demostró su valor cuando el sistema más lo necesitó. La Central Canutillar, de Colbún, cubrió durante 2025 el 33% del consumo eléctrico de la Región de Los Lagos -equivalente al consumo promedio de casi 300 mil hogares- con 172 MW de capacidad instalada, según consigna el Reporte de Impacto Sostenible 2025, recién publicado por la compañía.

Su rol quedó en evidencia durante el apagón nacional del 25 de febrero de 2025. Ubicada en Cochamó es una de las dos centrales del país que ese año estaban certificadas para realizar partidas autónomas, dentro de un sistema de 23 unidades habilitadas. Canutillar fue una de las primeras instalaciones en volver a operar sin recibir energía de la red, lo que permitió que Puerto Montt estuviera entre las primeras ciudades en recuperar el servicio.

La alerta del Coordinador

El antecedente vuelve a ser pertinente. El CEN advirtió en su Estudio de Seguridad de Abastecimiento de junio pasado, “un período de estrechez a partir de agosto y un riesgo de déficit entre noviembre de 2026 y enero de 2027 para las regiones de Los Ríos y Los Lagos”, condicionado a la ocurrencia simultánea de bajos caudales afluentes, altas temperaturas y un bajo aporte de generación eólica.

Para Colbún, ese es precisamente el punto: la seguridad de suministro se juega en la flexibilidad de la infraestructura y en su capacidad de responder ante contingencias, más que en la sola capacidad instalada. Canutillar aporta al sistema atributos operacionales cada vez más decisivos como otorgar estabilidad y seguridad al sistema eléctrico en la zona sur, responder ante contingencias y contar con capacidad de recuperación.

“Lo ocurrido el 25 de febrero mostró que la confiabilidad y la resiliencia energética no son conceptos abstractos: son la capacidad concreta de responder cuando el sistema lo necesita. En un país más electrificado, con mayor demanda industrial, crecimiento renovable y eventos climáticos más exigentes, contar con infraestructura preparada para los momentos críticos será una condición habilitante para la continuidad de las actividades productivas y los servicios esenciales”, señaló José Ignacio Escobar, CEO de Colbún.