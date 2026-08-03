Codelco recordó a trabajadores fallecidos y reafirmó su compromiso con la seguridad

Al cumplirse un año del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025, en el que perdieron la vida Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo, se realizaron distintas ceremonias a nivel divisional y corporativo para honrar su memoria y reafirmar el compromiso de Codelco con la seguridad de las personas.

Con profundo respeto por la memoria de los seis trabajadores fallecidos en el accidente registrado en División El Teniente el 31 de julio de 2025, Codelco conmemoró el primer aniversario de una de las jornadas más dolorosas de su historia reciente.

Las distintas actividades estuvieron orientadas a recordar a los trabajadores fallecidos, acompañar a sus familias y reflexionar junto a trabajadores propios y de empresas colaboradoras sobre la importancia de fortalecer permanentemente la seguridad en todas las operaciones

Las ceremonias se iniciaron en todos los cambios de turno al interior mina en El Teniente, con espacios de reflexión que se repitieron al inicio de los cambios de turno en todas las divisiones, extendiéndose además a los equipos de trabajo de staff.

El comité ejecutivo de El Teniente, liderado por el gerente general (i) Gustavo Reyes, junto al vicepresidente de Operaciones (i), Lindor Quiroga y el gerente corporativo de Seguridad, Jorge Camhi, así como trabajadores(as) divisionales y representantes sindicales, las empresas colaboradoras y otros stakeholders internos, se reunieron en el Plenario Sub-6 en un encuentro que fue transmitido a todo ese centro de trabajo.

En tanto, Casa Matriz realizó una conmemoración en la que participaron el presidente del directorio, Bernardo Fontaine; el presidente ejecutivo, Jorge Gómez; los vicepresidentes y las gerencias que componen el comité ejecutivo corporativo, además de los trabajadores de este centro de trabajo y representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco) y los sindicatos de Casa Matriz.

A un año del accidente, la Corporación reafirma que honrar la memoria de los trabajadores fallecidos exige mantener un esfuerzo permanente por fortalecer la seguridad, aprender de lo ocurrido y seguir mejorando la gestión de riesgos para proteger la vida de quienes trabajan en sus operaciones.

El trabajo desplegado este año

Respecto del trabajo impulsado por la Corporación durante este año, destacan las distintas investigaciones para contribuir al esclarecimiento de los hechos, recoger aprendizajes y fortalecer las capacidades de prevención de este tipo de accidentes. Entre ellas destacaron la Comisión Investigadora Interna de Codelco y el Grupo de Expertos Internacionales convocado por el directorio —dirigido por Mark Cutifani, ex CEO de Anglo American—, cuyas recomendaciones han orientado nuevas medidas para profundizar el conocimiento geotécnico del yacimiento, también en reforzar los sistemas de monitoreo y elevar la gestión de seguridad a los más altos niveles de la organización, incorporando una mirada integral que combina tecnología, disciplina operacional y liderazgo en terreno.

Entre las principales medidas implementadas destacan la redefinición y ampliación de los polígonos de monitoreo sísmico preventivo; la actualización de los estándares asociados a riesgos de fatalidad por estallidos y caída de roca; el fortalecimiento de las áreas de seguridad y evacuación; nuevas instancias de capacitación para trabajadores y supervisores, además de inspecciones periódicas que cuentan con participación de Sernageomin junto a equipos internos.

La División El Teniente también creó la Gerencia de Estudios y Métodos, unidad destinada a capturar y aplicar los aprendizajes derivados de las investigaciones, mientras avanza en nuevas campañas de sondajes, instrumentación sísmica de última generación, modelamiento avanzado del macizo rocoso y evaluación de tecnologías que permitan anticipar de mejor manera los riesgos asociados a la minería profunda, en una de las faenas subterráneas más complejas y desafiantes de la industria minera mundial.

En paralelo, Codelco ha mantenido una colaboración permanente con las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones. Durante casi once meses respondió 30 requerimientos de información de parte del Ministerio Público, entregando más de 14 mil antecedentes técnicos, además de facilitar el desarrollo de inspecciones y diligencias en terreno. En el caso de Sernageomin, el organismo ha realizado más de 60 fiscalizaciones desde ocurrido el accidente, en un proceso que ha permitido fortalecer la coordinación institucional y contribuir al esclarecimiento de los hechos.