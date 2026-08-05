ContourGlobal inicia construcción de proyecto híbrido Los Maitenes en la Región de O'Higgins

La inversión combina 131 MWp de capacidad solar fotovoltaica con 90 MW / 360 MWh de almacenamiento en baterías, situando a ContourGlobal en camino de superar 1 GW de capacidad híbrida en Chile y posicionándola como un actor clave en la transformación del sistema eléctrico del país.

ContourGlobal anunció el inicio de la construcción de Los Maitenes, un nuevo proyecto híbrido de energía solar y almacenamiento en baterías que se desarrollará en la Región de O'Higgins. La iniciativa contempla una capacidad de 131 MWp de energía solar fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de 90 MW/360 MWh.

Con la puesta en marcha de este proyecto, la compañía alcanzará en Chile un portafolio cercano a los 583 MWp de capacidad solar fotovoltaica y 490 MW/2,9 GWh de almacenamiento en baterías (BESS), superando 1 GW de activos de generación y almacenamiento de energía limpia en el país.

Los Maitenes se sumará a las plantas que ContourGlobal ya opera en las regiones de Tarapacá (Víctor Jara) y Antofagasta (Quillagua I y II), ampliando su presencia a la Región de O'Higgins, en una zona cercana a uno de los principales centros de demanda eléctrica de Chile. La empresa explicó que este tipo de instalaciones contribuye a reducir el riesgo de vertimiento de energía, en un contexto donde el sistema eléctrico chileno registra períodos de generación solar que no siempre pueden ser absorbidos o transmitidos por la red.

Además de generar energía durante el día, el sistema de almacenamiento permitirá suministrar electricidad en las horas de mayor demanda fuera del horario solar. Su ubicación también contribuirá a disminuir la exposición a restricciones de transmisión.

Se estima que la planta producirá alrededor de 220 GWh de electricidad limpia al año y que estará completamente construida hacia fines de 2027. Su producción está en gran parte contratada a través de un único PPA de largo plazo que cubre bloques diurnos y nocturnos, aprovechando la flexibilidad que ofrece su sistema de almacenamiento en baterías de cuatro horas, mientras que la producción restante captará oportunidades en el mercado spot.

El CEO de ContourGlobal, Antonio Cammisecra, señaló que "nuestro crecimiento en Chile va de la mano con la transformación del sistema eléctrico del país, que está a la vanguardia en combinar generación renovable y almacenamiento de energía para ofrecer energía limpia, confiable y gestionable a gran escala. Los Maitenes es otro hito en la estrategia de ContourGlobal para desarrollar plataformas renovables híbridas a gran escala, y se apoya en nuestro pionero modelo de negocio 'Sun at Night', que permite entregar durante las horas punta fuera del horario solar la energía solar generada durante el día".

Por su parte, James Lee Stancampiano, gerente general LATAM de ContourGlobal, afirmó que "Los Maitenes marca un hito importante en la continua expansión de ContourGlobal en Chile. Este proyecto demuestra nuestra capacidad para entender las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado, y traducirlas en soluciones energéticas de clase mundial y bancables. También refleja nuestra sólida presencia local y experiencia en el mercado energético chileno"

Durante la etapa de construcción, el proyecto requerirá una dotación máxima de hasta 400 personas de forma simultánea. En los aproximadamente 15 meses que se extenderán las obras, se proyecta la participación de unos 900 trabajadores directos y un impacto total superior a 1.300 empleos, considerando también el trabajo indirecto asociado a transporte, servicios, proveedores y subcontratistas.

En paralelo, la empresa informó que mantiene un proceso de participación con las comunidades y actores locales, entregando información sobre el avance de las obras, coordinando las actividades que puedan generar impactos y manteniendo una comunicación permanente durante toda la construcción.