Enami fortalece cooperación con la surcoreana KOMIR para desarrollar proyectos mineros

La actualización del acuerdo incorpora nuevas áreas de trabajo en exploración, minería sostenible, recuperación de minerales desde relaves y conformación de un grupo técnico para impulsar proyectos específicos.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) y la Corporación de Recursos Minerales y Rehabilitación de Minas de Corea (KOMIR) firmaron la actualización de su Memorándum de Entendimiento (MoU), un acuerdo que extenderá la cooperación entre ambas instituciones por los próximos cinco años.

El acuerdo apunta a fortalecer los lazos políticos y técnicos a través del desarrollo de proyectos conjuntos de I + D en los campos de exploración minera, procesamiento de minerales, reciclaje de desechos mineros, rehabilitación minera y modernización de fundiciones, además de la instalación de un grupo de trabajo conjunto para identificar oportunidades de cooperación y la ejecución de proyectos específicos, entre otros.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Juan Carlos Sáez, destacó la firma de esta alianza estratégica y subrayó el momento propicio para avanzar en iniciativas conjuntas: "Apostamos a que esta alianza con KOMIR se traduzca en proyectos concretos. Estamos en un momento perfecto para avanzar, respaldados por el buen precio de los minerales y el firme compromiso del Gobierno con el crecimiento y fortalecimiento de la minería".

Asimismo, el ejecutivo enfatizó el valor de este acuerdo para el rol que cumple la estatal: "Como Enami, nuestro foco central está en el desarrollo y sostenibilidad de la pequeña y mediana minería. La colaboración con KOMIR representa una oportunidad clara para generar alianzas estratégicas y negocios con empresas coreanas en una serie de campos tremendamente interesantes".

Por su parte, el presidente de KOMIR, Youngsik Hwang, destacó que "esperamos que la firma de este memorándum de entendimiento permita que la cooperación entre ambas instituciones trascienda el intercambio de información y avance hacia la identificación de proyectos concretos y la cooperación en materia de inversión".

"Este memorándum contempla una amplia gama de áreas de cooperación entre ambas instituciones, entre ellas la minería sostenible, las cadenas de valor de minerales críticos, la exploración conjunta y el reaprovechamiento de relaves mineros. Esperamos que, mediante el grupo de trabajo conjunto, se elaboren planes de acción específicos para cada área de cooperación y que estos esfuerzos se traduzcan en resultados concretos", subrayó el ejecutivo.

Finalmente, Juan Carlos Sáez detalló algunos ejes técnicos posibles de esta cooperación: "Queremos concretar una transferencia efectiva de buenas prácticas y tecnologías de vanguardia en toda la cadena minera, y en todas estas tareas la experiencia de Corea puede ser clave. Nos interesa incorporar nuevas herramientas de exploración más eficientes y de menor costo; optimizar el procesamiento mediante hidrometalurgia y lixiviación avanzada en nuestras plantas; y avanzar en la recuperación de minerales desde relaves, ripios y escorias de fundición, entre otras materias".

En la ceremonia de firma participaron, por parte de Enami: Pedro Lagos Charme (fiscal i), Nicolás Pacheco (gerente de Desarrollo y Proyectos) y Antonio Videka (jefe de Desarrollo Minero). Por parte de KOMIR asistieron: Soonjin Kwon (vicepresidente ejecutivo de la División de Recursos Minerales), Minjung Lee (gerente del Equipo de Cooperación Internacional), Wonseok Choi (representante jefe de la Oficina de KOMIR en Chile), Kiju Kim (gerente senior de la Oficina en Chile) y Jueun Kang (gerente de la Oficina en Chile).