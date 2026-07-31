Exportaciones de Antofagasta alcanzan US$ 3.130 millones en el primer semestre de 2026

Los envíos regionales crecieron 70% respecto del mismo período del año anterior, impulsados por el dinamismo de manufacturas, minerales y servicios, según cifras de ProChile basadas en datos de Aduanas.

La Región de Antofagasta mostró un positivo desempeño exportador durante los primeros seis meses de 2026. Entre enero y junio, las exportaciones regionales sumaron US$ 3.130 millones, según información del Subdepartamento de Inteligencia de Mercado de ProChile, en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.

“Estamos muy contentos con las cifras de exportación de este primer semestre que representan un crecimiento de 70% respecto de igual período del año anterior” señaló la directora regional de ProChile Antofagasta, Marcia Rojas, quien además destacó que estos resultados confirman el potencial exportador de la región y la relevancia de seguir impulsando la diversificación de la canasta regional.

“Estas cifras son una señal muy positiva para Antofagasta porque demuestra que la región tiene una oferta competitiva y con alto potencial en los mercados internacionales. Si bien las manufacturas y los minerales siguen siendo sectores clave, también vemos un avance relevante en los servicios. Como ProChile, nuestro compromiso es seguir acompañando a las empresas regionales para que puedan abrir nuevos mercados, diversificar destinos y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional”, señaló Rojas.

El sector manufacturas lideró los envíos regionales, con exportaciones por US$ 1.973 millones y un crecimiento de 100,4%. Entre los productos más relevantes destacaron el yodo con envíos por US$ 749 millones; sulfatos con US$ 711 millones; y abonos de origen animal o vegetal, que sumaron exportaciones por US$ 223 millones.

También sobresalió el sector minerales, que registró exportaciones por US$ 1.137 millones (+35,8%) donde destacaron el molibdeno (US$ 732 millones) y los derivados de oro (US$ 387 millones) con envíos principalmente a Suiza (US$ 387 millones), Japón (US$196 millones) y Corea del Sur (US$ 186 millones).

Desde ProChile, destacan las exportaciones de servicios que también mostraron un desempeño positivo, con envíos por US$ 9 millones y un aumento de 112,7%.

“En cuanto a diversificación de nuestra matriz exportadora, los servicios son, sin duda, una gran muestra de la excelente capacidad de las empresas regionales por generar soluciones para sectores como la minería o la logística, los que están siendo preferidos, cada vez con más frecuencia, por compradores de mercados internacionales”, destacó Marcia Rojas.

Las exportaciones de servicios en este primer semestre tuvieron como destino principalmente a Reino Unido (US$ 6 millones); Argentina (US$2 millones); y Estados Unidos (US$1 millón).

En los primeros seis meses del año, un total de 134 empresas de la región exportaron359 productos hacia 53 mercados. China se ubicó como el principal destino de las exportaciones de Antofagasta, con envíos por US$ 1.065 millones, seguida por Suiza (US$ 388 millones), y Japón (US$ 202 millones).