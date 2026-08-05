Glencore nombra nuevos gerentes generales para sus operaciones en Chile

Los cambios en Altonorte y Lomas Bayas responden a una actualización del equipo de liderazgo de Glencore para fortalecer la gestión de sus operaciones en Chile.

Glencore anunció cambios en las gerencias generales de sus operaciones en Chile, en línea con la evolución de su negocio de cobre.

A contar del 1 de agosto, Osvaldo Zamorano asumió la gerencia general de Complejo Metalúrgico Altonorte, mientras que Jorge Picarte asumió interinamente la gerencia general de Compañía Minera Lomas Bayas.

Los nombramientos forman parte de una actualización del equipo de liderazgo de Glencore en Sudamérica, orientada a asegurar una transición ordenada de responsabilidades, dar continuidad a las prioridades operacionales y respaldar los planes de crecimiento de largo plazo de la compañía, con foco en la excelencia operacional y la ejecución desde las operaciones.

Osvaldo Zamorano, nuevo gerente general de Altonorte

Ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción, Osvaldo Zamorano cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria pirometalúrgica. Ingresó a Altonorte en 2005, donde lideró distintas áreas de planificación, negocios, proyectos y mantenimiento.

Posteriormente, se radicó en Canadá para asumir el rol de Asset Manager Copper Metallurgical Sites de Glencore, retornando a Altonorte en enero de este año como gerente de Operaciones.

Zamorano reemplaza a Juan Carrasco, quien encabezó Altonorte desde 2021 y continuará desempeñando nuevas funciones dentro de Glencore.

Jorge Picarte, gerente general (i) de Lomas Bayas

Ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción, Jorge Picarte cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria del cobre. Su experiencia incluye el liderazgo de operaciones integradas de mina y planta, planificación, mejora continua, seguridad operacional, optimización de costos y cumplimiento de programas de producción en compañías como BHP y Antofagasta Minerals.

El ejecutivo se incorporó a Lomas Bayas en enero de 2026 para asumir la Gerencia de Operaciones, desde donde lideró la integración estratégica entre Minería y Procesos, fortaleciendo la gestión operacional de la compañía.

Picarte reemplaza a Jorge Sáenz-Diez, quien asumió un nuevo rol en Collahuasi, empresa conjunta de Glencore.