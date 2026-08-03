Ingemmet prevé superar este año los 11 mil petitorios mineros impulsados por mayor interés de inversión

Jaime Castro, jefe del Área Técnica de Concesiones Mineras del Ingemmet, dio a conocer que el tiempo promedio para otorgar títulos de concesión minera se redujo a 5,8 meses en los últimos cinco años.

Perú podría registrar un nuevo récord en solicitudes de concesiones mineras. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) proyectó que durante 2026 se superarán los 11 mil petitorios mineros a nivel nacional, luego de que al 24 de julio ya se contabilizaran 7.756 solicitudes, una tendencia que refleja el creciente interés por desarrollar nuevos proyectos de inversión en el país.

Durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el jefe del Área Técnica Operativa de la Dirección de Concesiones Mineras del Ingemmet, Jaime Castro Bullón, señaló que el volumen de solicitudes confirma un escenario similar —e incluso superior— al registrado en 2025, cuando se alcanzaron 10.989 petitorios mineros, la cifra más alta de las últimas décadas.

"Si en 1995 hablábamos de un boom minero por registrar alrededor de 10.400 petitorios, hoy podemos afirmar, con base en las cifras, que nuevamente estamos atravesando un boom minero. La tendencia es que este año vamos a superar la cifra del 2025", sostuvo.

El especialista explicó que este incremento responde principalmente a las expectativas generadas por los precios internacionales de los minerales, especialmente del oro y el cobre.

Actualmente, el catastro minero nacional registra 16.586 petitorios mineros en trámite y 42.000 concesiones mineras vigentes. De acuerdo con la información presentada por Ingemmet, las concesiones mineras representan el 12,8% del territorio nacional, mientras que los petitorios en trámite abarcan alrededor del 4,8%, cifras que —precisó— desmienten la percepción de que la mayor parte del país se encuentra concesionada.

Menor tiempo para otorgar concesiones

Castro destacó además que el proceso para obtener un título de concesión minera continúa reduciendo sus tiempos gracias a la automatización de procedimientos internos implementada por el Ingemmet.

Según las estadísticas presentadas, el tiempo promedio para emitir un título de concesión minera descendió de 12,8 meses para los petitorios formulados en 2021 a solo 5,8 meses para los presentados en 2025, el menor plazo registrado en los últimos cinco años.

Asimismo, indicó que aproximadamente el 63% de los petitorios mineros culminan exitosamente el procedimiento y obtienen un título de concesión, mientras que el resto concluye por causales como abandono, cancelación u otras previstas en la normativa.

El funcionario añadió que el desafío ahora será que las entidades responsables del otorgamiento de permisos y autorizaciones mantengan la celeridad de sus procesos para responder al incremento sostenido de solicitudes y facilitar que estas iniciativas puedan convertirse en proyectos de inversión.

Como parte de este dinamismo, también destacó la reciente publicación de nuevas Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), que incorporan cerca de 289.100 hectáreas disponibles para ser peticionadas desde este 03 de agosto, lo que podría seguir impulsando la demanda de nuevas concesiones durante el segundo semestre del año.