Mes de la Minería 2026 incluirá ferias vocacionales, seminarios e iniciativas de desarrollo de talento

Ferias vocacionales, un partido de fútbol y hasta el lanzamiento de una nueva red de talento técnico son las actividades que preparan adherentes de Compromiso Minero para un agosto, y parte de septiembre, cargado de actividades que acerquen la minería a niñas, niños, jóvenes y familias de todo Chile.

Como cada agosto, Chile celebra el Mes de la Minería, una fecha que busca poner en valor el aporte del ecosistema minero al desarrollo del país y acercarla a las personas. Los más de 120 adherentes que forman parte de Compromiso Minero han preparado una agenda de diversas actividades a lo largo del país, que van desde ferias educativas hasta encuentros deportivos, pasando por seminarios y el lanzamiento de iniciativas en materia de inclusión laboral.

Desde principios de agosto y hasta comienzos de septiembre, distintas ciudades del país serán escenario de diversos puntos de encuentro organizados por empresas mineras, gremios, universidades y otras organizaciones pertenecientes a la red:

Formar personas para construir el futuro de la minería

Durante todo el mes de agosto e inicios de septiembre, Ceduc Universidad Católica del Norte (UCN) estará organizando la EXPOCEDUC UCN en diversas comunas del país, pensada para acercar la minería a los jóvenes y despertar su interés en el ecosistema a través de una feria vocacional:

- Antofagasta: 5, 6 y 7 de agosto en Ramón Freire N°01416, entre las 9.00 y 17.30 horas (estará abierta al público el 5 y 6 de agosto).

- Hualpén: 20 y 26 de agosto en Av. Colón N° 7551, entre las 9.00 y 18.00 horas.

- Coquimbo: 25 y 26 de agosto en Miraflores N° 47, entre las 9.00 y 17.00 horas.

- Lebu: 25 de agosto en Eleuterio Ramírez N° 341, entre las 8.30 y 17.00 horas.

- Choapa: 2 de septiembre en Los Vilos, Fundo Caracas, Parcela N° 28A, entre las 10.00 y 16.00 horas.

- Chiloé: 1, 2 y 3 de septiembre en Castro, Ruta 5 sur N° 4480, entre las 8.30 y 17.00 horas.

En tanto, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso estará organizando entre el 10 y 11 de agosto el Día del Minero PUCV 2026 que contará con stands y charlas informativas realizadas por actores de la industria. La actividad tiene por objetivo fortalecer el vínculo entre la academia y la minería, generando un espacio donde académicos, estudiantes y organizaciones mineras puedan dialogar en torno a los desafíos que enfrenta actualmente el sector desde sus experiencias y perspectivas.

Conversaciones para el desarrollo de la industria

Los gremios y las agrupaciones de actores de la minería están preparando instancias para el diálogo en materia de la industria y en torno a sus desafíos. La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) inicia el mes con la Rueda de Negocios el 6 de agosto en el Hotel Antofagasta. Posteriormente, el 13 de agosto, se realizará el Seminario Nacional de Educación Inicial en la misma locación. El 20 de agosto, se llevará a cabo el seminario “Impulsando el Desarrollo de Chile: Inversión minera, Energética e Infraestructura Habilitante para la Próxima Década” en la Explanada Ruinas de Huanchaca en Antofagasta.

REDEG junto a AMTC Universidad de Chile, la Cámara Chileno Británica de Comercio (Britchman), Compromiso Minero, el Centro de Estudiantes Mineros (CEM), Gecamin, el Instituto de Ingenieros de Chile (IIMCh) y la Red de Ingenieras de Mina (RIM); lanzarán el 5 de agosto la Red TP Mining Experience, una nueva red de capital técnico-humano para la minería. La jornada tendrá también una charla sobre “Los nuevos liderazgos en la industria minera” y contará con la ponencia de Carmen Duarte, Culture and Change Lead Anglo American.

La iniciativa busca conectar a jóvenes y estudiantes con la industria minera a través de un programa centrado en liderazgo, STEM y desarrollo profesional, ofreciéndoles experiencias reales que orienten sus primeros pasos laborales. Además, busca visibilizar nuevos talentos y liderazgos, y abrir oportunidades concretas de práctica, memoria o primer empleo en el sector.

Por su lado, la compañía Freeport Mc-MoRan, realizará el 18 de agosto a las 8.30 en el Hotel W Santiago el seminario “Conversaciones Improbables” que contará con la participación del Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Para toda la familia

El 8 de agosto se llevará a cabo un partido entre Cobreloa y Deportes Iquique en Calama, iniciativa organizada por la compañía Freeport Mc-MoRan en el marco de la Copa Minera El Abra.

La AIA también invita a toda la comunidad de Calama a una jornada familiar pensada para acercar la minería a las nuevas generaciones. El próximo 29 de agosto, en el Complejo Polideportivo Alemania, se realizará la fiesta comunitaria “Jugando a Ser Minera y Minero”.