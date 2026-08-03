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Mes de la Minería 2026 incluirá ferias vocacionales, seminarios e iniciativas de desarrollo de talento

Industria · 03 ago. 2026Noticiaspor Portal Minero

Ferias vocacionales, un partido de fútbol y hasta el lanzamiento de una nueva red de talento técnico son las actividades que preparan adherentes de Compromiso Minero para un agosto, y parte de septiembre, cargado de actividades que acerquen la minería a niñas, niños, jóvenes y familias de todo Chile.

Mes de la Minería 2026 incluirá ferias vocacionales, seminarios e iniciativas de desarrollo de talento

Como cada agosto, Chile celebra el Mes de la Minería, una fecha que busca poner en valor el aporte del ecosistema minero al desarrollo del país y acercarla a las personas. Los más de 120 adherentes que forman parte de Compromiso Minero han preparado una agenda de diversas actividades a lo largo del país, que van desde ferias educativas hasta encuentros deportivos, pasando por seminarios y el lanzamiento de iniciativas en materia de inclusión laboral.

Desde principios de agosto y hasta comienzos de septiembre, distintas ciudades del país serán escenario de diversos puntos de encuentro organizados por empresas mineras, gremios, universidades y otras organizaciones pertenecientes a la red:

Formar personas para construir el futuro de la minería

Durante todo el mes de agosto e inicios de septiembre, Ceduc Universidad Católica del Norte (UCN) estará organizando la EXPOCEDUC UCN en diversas comunas del país, pensada para acercar la minería a los jóvenes y despertar su interés en el ecosistema a través de una feria vocacional:

- Antofagasta: 5, 6 y 7 de agosto en Ramón Freire N°01416, entre las 9.00 y 17.30 horas (estará abierta al público el 5 y 6 de agosto).

- Hualpén: 20 y 26 de agosto en Av. Colón N° 7551, entre las 9.00 y 18.00 horas.

- Coquimbo: 25 y 26 de agosto en Miraflores N° 47, entre las 9.00 y 17.00 horas.

- Lebu: 25 de agosto en Eleuterio Ramírez N° 341, entre las 8.30 y 17.00 horas.

- Choapa: 2 de septiembre en Los Vilos, Fundo Caracas, Parcela N° 28A, entre las 10.00 y 16.00 horas.

- Chiloé: 1, 2 y 3 de septiembre en Castro, Ruta 5 sur N° 4480, entre las 8.30 y 17.00 horas.

En tanto, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso estará organizando entre el 10 y 11 de agosto el Día del Minero PUCV 2026 que contará con stands y charlas informativas realizadas por actores de la industria. La actividad tiene por objetivo fortalecer el vínculo entre la academia y la minería, generando un espacio donde académicos, estudiantes y organizaciones mineras puedan dialogar en torno a los desafíos que enfrenta actualmente el sector desde sus experiencias y perspectivas.

Conversaciones para el desarrollo de la industria

Los gremios y las agrupaciones de actores de la minería están preparando instancias para el diálogo en materia de la industria y en torno a sus desafíos. La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) inicia el mes con la Rueda de Negocios el 6 de agosto en el Hotel Antofagasta. Posteriormente, el 13 de agosto, se realizará el Seminario Nacional de Educación Inicial en la misma locación. El 20 de agosto, se llevará a cabo el seminario “Impulsando el Desarrollo de Chile: Inversión minera, Energética e Infraestructura Habilitante para la Próxima Década” en la Explanada Ruinas de Huanchaca en Antofagasta.

REDEG junto a AMTC Universidad de Chile, la Cámara Chileno Británica de Comercio (Britchman), Compromiso Minero, el Centro de Estudiantes Mineros (CEM), Gecamin, el Instituto de Ingenieros de Chile (IIMCh) y la Red de Ingenieras de Mina (RIM); lanzarán el 5 de agosto la Red TP Mining Experience, una nueva red de capital técnico-humano para la minería. La jornada tendrá también una charla sobre “Los nuevos liderazgos en la industria minera” y contará con la ponencia de Carmen Duarte, Culture and Change Lead Anglo American.

La iniciativa busca conectar a jóvenes y estudiantes con la industria minera a través de un programa centrado en liderazgo, STEM y desarrollo profesional, ofreciéndoles experiencias reales que orienten sus primeros pasos laborales. Además, busca visibilizar nuevos talentos y liderazgos, y abrir oportunidades concretas de práctica, memoria o primer empleo en el sector.

Por su lado, la compañía Freeport Mc-MoRan, realizará el 18 de agosto a las 8.30 en el Hotel W Santiago el seminario “Conversaciones Improbables” que contará con la participación del Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Para toda la familia

El 8 de agosto se llevará a cabo un partido entre Cobreloa y Deportes Iquique en Calama, iniciativa organizada por la compañía Freeport Mc-MoRan en el marco de la Copa Minera El Abra.

La AIA también invita a toda la comunidad de Calama a una jornada familiar pensada para acercar la minería a las nuevas generaciones. El próximo 29 de agosto, en el Complejo Polideportivo Alemania, se realizará la fiesta comunitaria “Jugando a Ser Minera y Minero”.

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