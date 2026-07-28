Minería Digital 2026: innovación que impulsa un futuro sostenible

La 13º versión del congreso congregará a más de 600 participantes y cuenta con 140 presentaciones técnicas de autores provenientes de 14 países.

El 13º Congreso Internacional de Automatización, Digitalización, IA y Electrificación en Minería – Minería Digital 2026, se llevará a cabo desde el próximo miércoles 5 al viernes 7 de agosto en Santiago. El encuentro está siendo organizado por el Advanced Mining Technology Center – AMTC de la Universidad de Chile; la Universidad de Tarapacá (Chile); la Universidad de Arizona (EE. UU); el Instituto Tecnológico Vale (Brasil) y Gecamin.

Minería Digital 2026 se realizará de manera íntegra en el Hotel Sheraton Santiago y considera un programa técnico de alto nivel con más de 140 presentaciones en donde más de 60 provienen de operaciones mineras nacionales e internacionales.

El 13º Congreso Internacional de Automatización, Digitalización, IA y Electrificación en Minería tendrá presentaciones que abordarán la minería de datos, IoT y computación en la nube; aplicaciones de Inteligencia Artificial: aprendizaje automático, PLN, visión artificial, aprendizaje profundo y robótica avanzada; innovación tecnológica para la excelencia operacional, sostenibilidad y bienestar social; electrificación en minería: eficiencia operativa y energética, automatización y seguridad para una operación más limpia y sostenible; entre otras áreas de interés.

Priscila Guedes, Gerente de Ingeniería de Proyectos Tecnológicos, Vale (Brasil); preside esta nueva versión de Minería Digital y destaca el valor de contar con estos espacios para poder conocer los avances que se están desarrollando en la industria en materia de digitalización: “El Congreso es una plataforma clave para fortalecer la colaboración entre compañías mineras, proveedores tecnológicos, centros de investigación y universidades. El intercambio de experiencias, casos de estudio y desarrollos tecnológicos permitirá acelerar la adopción de soluciones innovadoras y fomentar nuevas alianzas para enfrentar desafíos comunes. Esta interacción entre industria y academia será fundamental para impulsar la innovación, desarrollar capacidades especializadas y construir el futuro de una minería cada vez más digital, automatizada y sostenible”, señaló la ejecutiva.

Charlas Plenarias

El programa de Minería Digital 2026 considera la realización de siete charlas plenarias a cargo de destacadas y destacados ejecutivos junto a especialistas de compañías mineras y empresas especializadas quienes compartirán sus experiencias, avances y lecciones aprendidas en torno a la digitalización en minería.

Las charlas estarán a cargo de Priscila Guedes, Gerenta de Ingeniería de Proyectos Tecnológicos, Vale (Brasil); José Ramón Abatte; Gerente Corporativo de Tecnología y Digitalización, Codelco (Chile); Jaime Rebolledo, Director Servicios Mineros, NTT Data (Chile); Luis Sánchez; Innovation Head, GoldFields (Perú); Sofía Castillo, Digital Systems Manager Latam, Teck Resources (Chile); Jorge García, Gerente de Tecnologías Operacionales, Vicuña (Argentina); Rodrigo Bilbao La Vieja, Gerente de Informática y Transformación Digital, Sierra Gorda SCM (Chile).

Cursos Técnicos Online

Minería Digital 2026 cuenta con cuatro cursos técnicos online que serán dictados por las instituciones coorganizadoras y estarán disponibles, sin costo adicional, para los participantes inscritos quienes podrán revisarlos durante tres meses a través de la plataforma streaming del Congreso.

Los cursos que se impartirán son:

Procesamiento de minerales críticos impulsado por la IA: de la mineralogía a la simulación digital que será presentado por la Universidad de Arizona (EE.UU).

Herramientas avanzadas para el monitoreo del estado y la autonomía de baterías para la toma de decisiones en electromovilidad minera a cargo del Advanced Mining Technology Center – AMTC de la Universidad de Chile.

IA y machine learning en geomecánica minera: rajo abierto y subterránea dictado por la Universidad de Tarapacá (Chile).

Machine Learning en los procesos industriales: aspectos clave para la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia impartido por el Instituto Tecnológico Vale (Brasil).

Convocatoria abierta:

El Congreso Minería Digital 2026 constituye una instancia única para conocer experiencias e innovaciones en automatización, electrificación, robótica, análisis de datos, inteligencia artificial y otras técnicas digitales aplicadas en toda la cadena del proceso minero. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial del Congreso: gecamin.com/mineriadigital/