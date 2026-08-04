Ministra de Energía inspecciona avances en la reconstrucción de la línea de transmisión de Transelec afectada por el sistema frontal en Coquimbo

La autoridad sobrevoló en helicóptero, junto al gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, el tramo afectado de la línea Maitencillo–Las Compañías, donde la crecida del río Quebrada de Los Choros, en el sector Trapiche, provocó la pérdida de cerca de diez estructuras de transmisión.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, inspeccionó -el pasado 30 de julio- los trabajos que Transelec desarrolla para reconstruir la línea de transmisión Maitencillo–Las Compañías, infraestructura que resultó gravemente dañada por el sistema frontal que impactó la Región de Coquimbo.

La autoridad sobrevoló, junto al gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, el tramo comprendido entre Romeral e Incahuasi, para monitorear el avance de las labores de reconstrucción. En la actividad también participó el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino.

La crecida del río Quebrada de Los Choros, en el sector Trapiche, provocó la pérdida de cerca de diez estructuras de la línea. Durante los primeros días de la emergencia, el corte de la Ruta 5 Norte impidió el acceso terrestre al sector, por lo que Transelec, en coordinación con la Fuerza Aérea de Chile (FACH), trasladó personal, materiales, estructuras y equipos mediante helicópteros. Tras la reapertura de la carretera, la compañía reforzó el despliegue con grúas, camiones y equipos especializados para acelerar la reconstrucción, cuya finalización está prevista para el 15 de agosto.

"Desde el primer día hemos trabajado para reconstruir la línea, que resultó gravemente afectada por la crecida del río. En una primera etapa accedimos al sector mediante helicópteros debido al corte de la Ruta 5 Norte y, una vez restablecida la conectividad terrestre, incorporamos grúas, camiones y equipos especializados para acelerar las labores. Hoy el suministro eléctrico en la zona se encuentra completamente restablecido y entregado a las empresas distribuidoras de energía, y nuestros esfuerzos están concentrados en reconstruir esta línea, que cumple un rol de respaldo clave para la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional", señaló Arturo Le Blanc.

La ministra Ximena Rincón destacó los avances alcanzados y la coordinación entre las autoridades y las empresas del sector para responder a la emergencia. "Quiero agradecer el trabajo realizado por las empresas que ha permitido avanzar de manera oportuna tanto en la reposición del servicio como en la reparación de la infraestructura. Hoy, con las rutas habilitadas, los equipos pueden acceder con mayor rapidez a los sectores afectados, lo que permitirá completar la recuperación de esta línea dentro de los plazos informados por la empresa".

Por su parte, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, valoró el despliegue realizado en la zona. "Gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Energía, las empresas del sector y los distintos equipos desplegados en terreno, hoy el 100% de los clientes de la región cuenta con suministro eléctrico. Ahora el foco está en avanzar en la reconstrucción de la infraestructura de transmisión para fortalecer la red y reducir al máximo el impacto que puedan tener futuros eventos meteorológicos".

Transelec continuará desarrollando las obras necesarias para completar la reconstrucción de la línea Maitencillo–Las Compañías, fortaleciendo la infraestructura de transmisión y su aporte a la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.