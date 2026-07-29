Proyecto Anillos presenta propuesta para fortalecer la evaluación de la sustentabilidad en salares

El segundo policy brief de Sociotecnologías del Litio entrega un diagnóstico sobre los actuales sistemas de medición utilizados por la industria y propone lineamientos para vincular estándares internacionales con las particularidades de los territorios donde se desarrolla la actividad.

Con la presencia de autoridades regionales y nacionales, el proyecto Anillos Sociotecnologías del Litio (ANID, Concurso Anillos de Investigación Temática en Litio y Salares) en la Universidad Católica del Norte su segundo policy brief, titulado "Transición sociotécnica en la extracción de litio en Chile: repensando la medición de la sustentabilidad".

El documento, resultado del trabajo del equipo durante el segundo año de ejecución del proyecto, plantea un diagnóstico poco explorado hasta ahora: la industria del litio mide su desempeño con miles de indicadores —el equipo identificó más de mil solo al revisar los reportes de sustentabilidad de las principales empresas del rubro—, pero estos se encuentran dispersos entre distintos mecanismos (regulatorios, certificaciones voluntarias como IRMA, estándares con aseguramiento como ISO, y estándares no asegurados como GRI), sin una integración que permita evaluar la sustentabilidad de forma coherente.

"Nosotros miramos la sustentabilidad no como un objeto, sino como una creación que se da entre diversos actores para darle sentido finalmente a un concepto", explicó el director del proyecto e investigador principal, Dr. Sebastián Herrera-León, durante la presentación.

Ante ese panorama fragmentado, el policy brief propone ocho desafíos para avanzar hacia una medición más integrada, entre ellos: definir con mayor claridad qué dimensiones de la sustentabilidad se están considerando en cada indicador, adecuar la escala territorial de medición a las particularidades de cada salar, incorporar la temporalidad y la acumulación de impactos, y —quizás el punto más señalado durante la jornada— equilibrar los estándares globales con la pertinencia territorial de cada indicador.

Una segunda etapa de un trabajo con dos años de desarrollo

El seminario se enmarcó en el cierre del segundo año de ejecución del proyecto, que reúne a investigadoras e investigadores de la Universidad Católica del Norte, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Chile y la Universidad de O’Higgins. El equipo —compuesto por siete investigadores e investigadoras, tres coordinadores y una decena de estudiantes de pre y postgrado— ya había presentado en 2025 su primer policy brief, centrado en las tecnologías de extracción directa de litio y sus implicancias sociotécnicas.

Durante la actividad, autoridades regionales y nacionales destacaron el aporte del proyecto a la discusión pública sobre el litio. El seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Antofagasta, Héctor Bravo Vázquez, señaló que el enfoque sociotecnológico del proyecto "nos recuerda que las tecnologías no existen de manera aislada, sino que forman parte de sistemas que interactúan con los ecosistemas, las comunidades, las actividades productivas y las identidades culturales presentes en los salares". Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Nacional del Litio y Salares, Dr.Hernán Cáceres Venegas, subrayó la importancia de que los estándares de la industria vayan acompañados de una comunicación clara hacia la ciudadanía sobre sus objetivos y limitaciones.

De la propuesta al territorio

El proyecto no se detiene en el diagnóstico. Durante la ronda de preguntas, los investigadores Ingrid Garcés y Marcelo Lufín profundizaron en los desafíos de gobernanza que implica esta nueva forma de medir: desde la asimetría de información entre empresas y comunidades —dado que buena parte del desarrollo tecnológico de la industria ocurre bajo contratos de confidencialidad—, hasta la pregunta de fondo que atraviesa todo el policy brief: para quién y con qué propósito se construyen los indicadores de sustentabilidad.

Ese trabajo ya tiene un correlato en terreno: al día siguiente del seminario, parte del equipo viajó a San Pedro de Atacama para dar inicio a un programa de formación sobre litio, salares y sustentabilidad, desarrollado junto a la Fundación Mesa Multiactor Salar de Atacama y con la participación de una treintena de personas de la comunidad. La instancia marca el inicio del tercer año del proyecto, enfocado en transferir estos hallazgos a actores públicos, privados y de la sociedad civil.

Sobre el proyecto

Sociotecnologías del Litio es un proyecto Anillos financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del concurso Anillos de Investigación Temática en Litio y Salares, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El segundo policy brief fue publicado en colaboración con el Departamento de Ciencia Abierta y Cultura Científica de la Universidad Católica del Norte, bajo licencia pública de acceso gratuito, disponible en la página de libros UCN.