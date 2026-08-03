SMA inicia marcha blanca de herramienta digital para el control de emisiones en fundiciones de cobre

A través de una mesa de trabajo con titulares del sector, la Superintendencia del Medio Ambiente presentó el plan piloto en la plataforma SISAT para el reporte digital de muestreos de material particulado, optimizando la fiscalización y la trazabilidad de la información ambiental.

En el marco de sus acciones para modernizar la fiscalización y fortalecer el seguimiento ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) organizó una mesa de trabajo con titulares de unidades fiscalizables afectas a la Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico (D.S. N°28/2013 MMA).

La jornada tuvo como propósito presentar e iniciar la marcha blanca del piloto “Reporte de Muestreo Isocinético de Material Particulado” en el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). Esta iniciativa busca reemplazar el uso progresivo de planillas de reporte por una plataforma digital centralizada que optimiza la gestión, verificación y trazabilidad de los datos presentados por las empresas.

Avance técnico y alcance del piloto

La herramienta se enfoca en el reporte mensual de muestreos de material particulado (MP) en procesos unitarios específicos regulados por el decreto, tales como secadores y hornos de limpieza de escoria. Entre las unidades fiscalizables que participan en esta etapa se encuentran las Fundiciones de Codelco (Caletones, Chuquicamata y Potrerillos), de Glencore (Altonorte) y de Anglo American (Chagres).

A través de esta plataforma digital, la SMA busca un aseguramiento de la calidad de los datos mediante la automatización del control de calidad (QA/QC), para la verificación de los parámetros técnicos de muestreo de material particulado; y una mayor trazabilidad y transparencia al consolidar en un único sistema el historial de los informes de resultados emitidos por las ETFA (Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental).

Periodo de prueba

Para asegurar una transición gradual, la SMA fijó un periodo de marcha blanca que se extenderá hasta el reporte correspondiente a diciembre de 2026 (cuya fase de entrega de informes de resultados se realizará entre agosto de 2026 y enero de 2027). Durante este periodo, los titulares podrán realizar pruebas de carga, familiarizarse con el sistema y resolver dudas técnicas previa a la implementación definitiva fijada a partir del año 2027.