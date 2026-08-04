Universidad de Chile aporta herramientas para anticipar riesgos en depósitos de relaves ante eventos extremos

El Advanced Mining Technology Center (AMTC) participa como entidad coejecutora del proyecto Observatorio Nacional de Peligros Geológicos y Mineros liderado por Sernageomin y financiado por Corfo, contribuyendo al desarrollo de herramientas para fortalecer la vigilancia, anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones frente a amenazas que puedan afectar la estabilidad de los depósitos de relaves.

Los intensos sistemas frontales que han afectado al país durante las últimas semanas volvieron a instalar una preocupación que trasciende las inundaciones y desbordes de ríos: la seguridad de los depósitos de relaves frente a eventos climáticos extremos. Rebalses, erosión, fisuras y la posible movilización de sedimentos son algunos de los riesgos que pueden afectar estas estructuras cuando se producen precipitaciones de gran intensidad, especialmente en un escenario donde el cambio climático proyecta eventos cada vez más extremos.

Frente a esta problemática, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se encuentra trabajando en el desarrollo del Observatorio Nacional de Peligros Geológicos y Mineros, iniciativa financiada por Corfo, que busca fortalecer la capacidad del país para anticipar este tipo de amenazas mediante el monitoreo y análisis de volcanes activos, remociones en masa y depósitos de relaves.

En el marco de esta iniciativa, el proyecto considera el desarrollo del Observatorio Nacional de Relaves, una plataforma destinada a integrar y centralizar información para apoyar el monitoreo y la gestión preventiva de depósitos de relaves activos. Los primeros resultados de este trabajo -que contó con la participación como entidad coejecutora del Advanced Mining Technology Center (AMTC, Centro ANID de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile)-, fueron entregados recientemente a representantes de Sernageomin, en una actividad realizada en dependencias del Centro.

Índice de estabilidad física

Uno de los principales aportes de AMTC corresponde a la actualización del Índice de Estabilidad Física (IEF), herramienta orientada a evaluar las condiciones de estabilidad de los depósitos de relaves activos a partir de información técnica y operacional. Paralelamente, investigadores del AMTC y profesionales de Sernageomin trabajan en la construcción de esta plataforma que integrará esta información como parte del Observatorio Nacional de Peligros Geológicos y Mineros.

"Los sistemas frontales que hemos visto recientemente muestran la importancia de contar con herramientas que permitan monitorear continuamente el comportamiento de los depósitos de relaves y detectar oportunamente situaciones que puedan representar un riesgo", señala el Dr. César Pastén, investigador del AMTC y uno de los especialistas que participan en el proyecto.

El investigador explica que el propósito del Observatorio de Relaves no es únicamente conocer el estado actual de los depósitos, sino avanzar hacia una capacidad predictiva que permita anticipar escenarios de riesgo. "El objetivo es utilizar información de monitoreo para identificar cuáles depósitos están operando adecuadamente y cuáles podrían presentar problemas operacionales. Nuestro aporte consiste en implementar el Índice de Estabilidad Física, para entregar una evaluación sistemática que apoye la toma de decisiones de Sernageomin", explica Pastén.

Ciencia para anticipar riesgos

Actualmente, el IEF permite realizar una primera evaluación cualitativa de la estabilidad de los depósitos utilizando antecedentes técnicos disponibles. Sin embargo, el desarrollo del Observatorio de Relaves contempla una segunda etapa que permitirá incorporar información en tiempo real proveniente de sistemas de instrumentación.

Respecto de esta plataforma, el investigador señala: "Estamos trabajando para que, en el futuro, pueda integrar datos provenientes de los sistemas de monitoreo de las compañías mineras, junto con información sobre lluvias, actividad sísmica y otras variables relevantes. Esto permitirá evaluar no solo el estado actual de un depósito, sino también proyectar su comportamiento y detectar oportunamente condiciones que requieran atención", agrega el investigador.

En su conjunto, la iniciativa representa un esfuerzo entre el Estado, la academia y la industria para transformar grandes volúmenes de información geocientífica en herramientas concretas para la gestión del riesgo. Entre sus funciones se contempla el uso de inteligencia artificial para apoyar la vigilancia tecnológica, la generación de datos abiertos para investigadores y organismos públicos, y la entrega de información estratégica para gobiernos regionales, municipios, Senapred y otros actores responsables de la planificación territorial.

La implementación del proyecto, prevista hasta 2027, permitirá consolidar una plataforma nacional para el monitoreo de depósitos de relaves activos, fortaleciendo las capacidades de prevención frente a amenazas naturales y mineras. Para el AMTC, iniciativas como esta reflejan la importancia de incorporar el conocimiento científico en la toma de decisiones y la gestión del riesgo antes de que ocurran las emergencias.