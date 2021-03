Aprimin participa en el Women Economic Forum Chile

En el encuentro participaron más de 50 conferencistas y representantes de los distintos ámbitos relacionados con la participación de las mujeres en las economías del mundo.

martes 23 de marzo del 2021.- La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), patrocinador del WEF Chile, realizó el panel “Equidad de Género en Minería: Compartiendo buenas prácticas”, evento que contó con la participación de las empresas asociadas: ABB, 3M, Metso Outotec, Finning y Metaproject.

La segunda jornada de WEF Chile fue inaugurada por la presidenta Women Economic Forum, Miss Harbeen Aroa, la Alta Comisionada de los DDHH, expresidenta Michelle Bachelet y el Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet. El encuentro internacional contó con la presencia de más de 50 conferencistas y representantes de los distintos ámbitos relacionados con la participación de las mujeres en las economías del mundo.

Panel Aprimin

El panel estuvo moderado por la directora Aprimin y vicepresidente de Operaciones de Metaproject, Dominique Viera, quien sostuvo que hoy, a través del WEF, Aprimin pudo mostrar las prácticas que están llevando a cabo a través de sus proveedores, siendo estas un verdadero referente en la Industria.

“Como Aprimin tenemos el 16% de participación femenina en nuestros asociados, que es superior a la industria pero que sabemos que tenemos que mejorar y en eso estamos trabajando fuertemente (…) Agradecemos al Women Economic Forum, por brindarnos la posibilidad de dar visibilidad a todos estos esfuerzos y esperando que sirvan como ejemplo y más empresas y rubros se sumen a ellos”, agregó Viera.

La empresa Metso Outotec, representada por Macarena Vallejo, directora de Marketing y Comunicaciones para Sudamérica, indicó que otro factor atractivo para que más niñas se interesen en carreras asociadas a la minería, es que ellas se puedan sentir identificadas y reconocidas en un espacio que históricamente ha sido dirigido por hombres. Ante eso, es muy importante que más mujeres estén representadas en cargos de toma de decisión, en esa misma línea, destacó que Metso Outotec ha trabajado en fortalecer la participación femenina en cargos específicos de liderazgo, mediante a metas específicas, números de cargos gerenciales ocupados por mujeres, planes de desarrollo para potenciar el liderazgo de mujeres al interior de la compañía, financiamiento de postgrado y diplomados, incluso otros cursos de especialización.

“La inclusión de mujeres no solo aporta a las empresas mayor riqueza en términos de diversidad, sino que también trae un importante impacto social al extender los beneficios socioeconómicos de la industria a un segmento que mayoritariamente no ha sido incorporado (…) La industria minera tiene la capacidad de influir y ser referente público para el país en torno de romper barreras y paradigmas, especialmente considerando que ha sido un sector históricamente masculino. Hemos avanzado harto como industria, pero sin duda nos queda mucho camino por recorrer”, indicó Vallejo.

Marco Berdichevsky, vicepresidente de Recursos Humanos Finning Sudamérica, quien es además, el presidente del Consejo de Mantenimiento 4.0 de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC y vicepresidente del Consejo de Competencia Mineras, CCM, del Consejo Minero, señaló que se han dado cuenta que efectivamente hay un cambio en el mundo del trabajo y por lo tanto, ese cambio, al ser un tipo de trabajo absolutamente nuevo, está abriendo oportunidades de manera exponencial para tener fuerza laboral diversa e inclusiva. Afirmó que, hoy en día los trabajos de fuerza están disminuyendo de manera significativa y aumentando los trabajos que tienen que ver con capacidades analíticas cognitivas y por lo tanto no hay ninguna restricción para que la fuerza del trabajo sea efectivamente diversa e inclusiva.

“Las empresas tienen que ser empáticas, teniendo una fuerza laboral diversa que sea capaz de conectar con la realidad en el mundo del trabajo de distintos ángulos y formas de operar. Las empresas no son todas grandes, existen muchas empresas medianas y chicas que no tienen recursos, y por lo tanto, esas empresas no tienen que tener temor en pedir ayuda (…) Nosotros trabajamos por ejemplo con la fundación Iguales, Comunidad Mujeres, con el Gobierno en materia de estandarizar la norma 3262. Las empresas pueden ser ayudadas y pedir consejos a muchas fundaciones que apoyen en materia de todo ámbito de diversidad que hoy en día son absolutamente central”, concluyó.