CChC Calama ofrece oportunidades laborales y negocios a proveedores

Tras la firma de un convenio de cooperación entre la CChC Calama y el consorcio Fluor-Salfa Ltda., cuya finalidad es apoyar la contratación local y contribuir a alcanzar la meta de un tercio del total de trabajadoras y trabajadores en el proyecto.

“Tengo mi profesión (trabajadora social) y esto me llevó en algún momento en optar por la minería, porque implicaba, quizá dentro de mi profesión no tener tanta carga emocional. Me llamaron de Fluor Salfa Spence, donde se construyó el proyecto, la concentradora y conocí un mundo nuevo. Ha sido una de las experiencias dentro de mi vida laboral y profesional que más me ha marcado. De hecho, este proyecto a mi me incentivó para poder jugármela, mostrar lo mejor de mi y querer postular a este segundo proyecto que tenemos como empresa. Creo que Fluor-Salfa a diferencia de otras empresas otorga oportunidades”.

Con el testimonio de Gabriela Rojas, calameña de 34 años y madre de dos hijos y que actualmente trabaja en Fluor-Salfa cuenta su experiencia en faena. De esta manera se busca atraer laboralmente a jóvenes de la región de Antofagasta y también de la Provincia de El Loa en especialidades de Obras Civiles, Piping, Estructura Mecánica, Eléctrico e Instrumentación por dos años que durará la construcción de la ampliación de Centinela en Sierra Gorda. La meta que se ha propuesto la empresa es logar cubrir con un tercio de trabajadoras y trabajadores locales, la dotación total que requerirá el proyecto y que espera alcanzar con la colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción de Calama y Antofagasta.

Es por eso que en dependencia del gremio en la Tierra de Sol y Cobre es que se realizó el conversatorio “Oportunidades laborales en la Construcción Minera” organizado por la CChC Calama y la empresa Fluor Salfa que contó con la presencia del mundo académico calameño y egresados de las sedes de la Universidad de Aconcagua, Inacap, el Centro de Formación Técnica Estatal (CFT Estatal), AIEP, Comdes y el estrecho apoyo de la Oficina de Intermediación Laboral Omil, correspondiente a la Municipalidad de Calama.

La presidenta de la CChC Calama, Cristina Araya, manifestó que esta es “una actividad que es muy enriquecedora, creo que logramos generar la red entre la empresa privada, el gremio, además de los estudiantes y los egresados de la academia local. La representante del gremio de la construcción en la zona, además realizó un llamado “a que se sumen más personas, que se sumen gente que esté hoy día sin trabajo y que pueda optar a una oportunidad en la minería que estamos vinculando con Fluor Salfa”.

Por su parte, la gerenta de Asuntos Comunitarios de Fluor-Salfa, Claudia Pávez, expresó que “estamos con la necesidad de incrementar los trabajadores locales de Calama y las comunas aledañas de toda la región de Antofagasta, queremos llegar alrededor de dos mil personas y alrededor de mil mujeres. Tenemos dos años para conseguirlo y las oportunidades se van a abrir desde abril o mayo del año en curso”.

Las personas que estén interesadas en postular a los cargos vacantes podrán encontrar más información en los establecimientos de Educación Superior de la comuna, a saber, las sedes de la Universidad de Aconcagua, Inacap, CFTE Calama, Aiep, Comdes y la Oficina de Intermediación Laboral OMIL de la Municipalidad de Calama. Con esto, la Cámara Chilena de la Construcción de Calama está aportando a la reactivación económica y generación de empleo junto a la constructora Fluor-Salfa, quienes han confiado en la experiencia, trayectoria e importancia del gremio que conoce de construcción minera por casi 45 años en la zona.