Chile Day: Ministro de Hacienda se reúne con inversionistas y destaca oportunidades en hidrógeno verde y litio

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó en distintas reuniones en el marco de la primera jornada de Chile Day 2023, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, y Toronto, Canadá, que debuta como sede de este evento. La instancia, organizada por InBest Chile y el Ministerio de Hacienda, busca promover el mercado financiero chileno como destino de inversión en el contexto global y cuenta también con una versión que se realiza en Londres, Reino Unido.

La autoridad partió con un encuentro organizado por el Council of the Americas, liderado por su presidenta y CEO, Susan Segal. En la oportunidad se abordaron temas de mediano y largo plazo, con énfasis en inversiones mineras, de hidrógeno verde, litio y economía digital, y el debate tributario desde la óptica de los incentivos a la productividad y a la inversión.

Luego, el ministro Marcel sostuvo una serie de reuniones con distintos grupos. Primero, fueron representantes de los bancos UBS, Goldman Sachs, JP Morgan Scotiabank, Wells Fargo, HSBC, Deutsche Bank, Bofa, BNP Paribas, Larraín Vial, SMBC y Santander. Más tarde, conversó con inversionistas como BlackRock, BTG Pactual, Compass Group NY, JPMIM, Lord Abbett, Metlife, Moneda, Ninety One, PIMCO, Principal Financial Group, Prudential Financial, Scotiabank, Wellington y Bluecompass.

Tras estos encuentros, el ministro comentó que percibió una diferencia respecto de los temas que se trataron hace un año, en el evento anterior: «está bastante asumido por los distintos actores que estuvieron acá como bancos, analistas e inversionistas, que los temas de corto plazo están básicamente resueltos en Chile. La economía ha pasado por el necesario ajuste y por lo tanto se puede empezar a poner el foco en el mediano y largo plazo: perspectivas de crecimiento, potencial de crecimiento, inversión, desarrollo de nuevas industrias. Ese es el tipo de preocupación y de temas que hemos escuchado más frecuentemente».

Para cerrar el día, la autoridad participó de un plenario con empresarios cuyo foco se centró en el desarrollo de la industria de hidrógeno verde y las oportunidades que presenta en nuestro país en la economía verde. «La inversión extranjera es bienvenida para contribuir al desarrollo de un nuevo camino de crecimiento sostenible e inclusivo en Chile», señaló Marcel en su presentación, en la que además aseguró que «la tributación de los ingresos de la inversión extranjera se mantendrá estable después del royalty minero, dado el tope general de la carga fiscal y también porque apuesta por no tocar a los inversores extranjeros».