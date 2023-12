Chile lidera nueva reunión anual de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental

La actividad reunió a gran parte de los países miembros de la red que tiene como objetivo establecer una coordinación regional en materia de fiscalización y cumplimiento ambiental.

viernes 01 de diciembre del 2023.- El pasado miércoles se llevó a cabo en Ciudad de México una nueva reunión anual de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (Redlafica), instancia que reúne a 16 países de América Latina y el Caribe, con el fin de establecer una coordinación regional para avanzar en el objetivo de proteger el medioambiente.

El encuentro fue liderado por Chile -que posee la Presidencia pro tempore de la red hasta el año 2025- en el marco del X Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Fiscalización Ambiental y Social en América Latina y El Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de México.

Durante la reunión, la superintendenta Marie Claude Plumer dio a conocer a los representantes de los países las líneas de acción para el próximo año, presentó las principales temáticas que se abordarán y propuso el establecimiento de subgrupos de trabajo para mejorar la coordinación. Así, se definió que tanto Chile, como Perú, México y Colombia cumplirán el rol de empujar definiciones y dirigir las discusiones.

En este contexto, la superintendenta destacó que “esta red, que tiene varios años de funcionamiento, ha demostrado que la única manera de avanzar es la colaboración. La colaboración es el trabajo con sinergia, el intercambio de experiencias y el diálogo permanente. Eso es algo muy importante en países como los nuestros”.

Además, señaló que “en las distintas conversaciones que he participado este año, he confirmado que los principales temas en materia de fiscalización ambiental son bastante parecidos en los distintos países. En particular, todo lo que implica el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, la crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, y otros desafíos. Estos son temas transversales a los países. Tenemos similitudes muy grandes, por lo que este trabajo ha sido muy enriquecedor”.

Durante la reunión se revisaron, también, los objetivos definidos en el Plan Estratégico de la Red comprometido para el periodo 2023-2025, los que están orientados a contribuir a la mejora de la calidad ambiental de la región en componentes priorizados, promover una cultura de cumplimiento ambiental a través de una fiscalización eficiente y efectiva y asegurar la articulación y sostenibilidad de la red.

Es importante destacar que Redlafica es una organización integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de carácter ambiental en los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

X Diálogos Regionales

Entre el 28 y el 30 de noviembre se realizaron las jornadas del X Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Fiscalización Ambiental y Social en América Latina y El Caribe, en Ciudad de México, organizadas por el BID.

La actividad contó con la participación de la ministra del Medio Ambiente de México, María Luisa Albores; de la Procuradora Federal de Protección al Ambiente de México, Blanca Mendoza; de la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, Valentina Durán; de la secretaría para el Acuerdo de Escazú de la Cepal, Andrea Sanhueza; y de la asesora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Amy Porter, entre otros.

En este encuentro -donde además participó por primera vez la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (Redlaseia)- se dieron a conocer los objetivos del encuentro orientados a conocer las buenas prácticas internacionales aplicables a los procesos de licenciamiento y fiscalización ambiental y social; se discutieron las oportunidades y desafíos de temas clave que afrontan de manera común las diversas instituciones; y se realizó un intercambio de experiencias exitosas.

Los temas fueron discutidos en cuatro paneles en los que participaron representantes de los Estados de los países miembros.

Por otra parte, se dio a conocer que Chile durante el 2024 también contará con la Presidencia de Redlaseia.

Juan Martínez, Especialista Social Líder, Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales del BID valoró el encuentro y destacó que “es un evento muy interesante porque logramos tener la participación de más de 20 países, de cuatro diferentes subregiones en América Latina, incluyendo el Caribe. Y bueno, siempre los objetivos de este diálogo regional es justamente lograr que los diferentes participantes, miembros de las diferentes redes, Red Lafica y Red La Sella, puedan tener intercambios de experiencias en temáticas específicas”.

Para más información de la agenda del X Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Fiscalización Ambiental y Social en América Latina y El Caribe, ingresar al siguiente link