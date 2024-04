Cien jóvenes de la región reciben Becas Antofagasta Minerals para estudios superiores

La iniciativa es impulsada hace 16 años a través de Minera Antucoya, Minera Centinela y Minera Zaldívar, para potenciar el desarrollo personal y mejorar las condiciones de vida de más de 400 personas y la de sus familias en territorios como María Elena, Sierra Gorda, Mejillones, Michilla, Calama Poniente y comunidades del Salar de Atacama.

lunes 29 de abril del 2024.- “Para mí significa mucho esta beca porque es de gran ayuda para mi familia, ya que somos siete hermanos y dos estamos estudiando gracias a este apoyo. Yo la recibí por primera vez y mi hermana la renovó, así que súper agradecida”, dijo Elena Veas, estudiante de Técnico en Equipos Pesados y oriunda de Michilla.

Ella es una de las 69 personas favorecidas con las Becas de Educación Superior para Comunidades de Antofagasta Minerals, que en esta versión benefició a 100 jóvenes de la región para potenciar su desarrollo personal y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

En una emocionante ceremonia, los becados junto a sus familias, autoridades y ejecutivos del Grupo Minero celebraron los 16 años de este programa, que fomenta el acceso a la educación superior y contribuye a la empleabilidad y al desarrollo de capital humano en las comunidades vecinas a las operaciones de las compañías Antucoya, Centinela y Zaldívar.

Aporte fundamental

El aporte que esta beca significa para las localidades de Sierra Gorda, María Elena, Mejillones, Michilla, Calama Poniente y comunidades del Salar de Atacama fue destacado por el seremi de Educación, Alonso Fernández, quien precisó que “nos alegra participar en esta instancia porque creemos en la educación como factor de cambio y movilizador social. Por eso necesitamos de aportes privados como Antofagasta Minerals, que ha entregado más de 400 oportunidades para los estudiantes y sus familias”.

El gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, Felipe Alveal, resaltó que este programa “nos permite transformar vidas, multiplicar las oportunidades de empleabilidad y mejorar las condiciones de las comunidades vecinas a nuestras operaciones, reafirmando nuestro permanente compromiso con el desarrollo de la región y de sus habitantes para un futuro mejor”.

En esta versión, el programa benefició a 43 nuevos estudiantes; 50 renovantes; y 7 egresadas y egresados de carreras tan diversas como Geología, Derecho, Ingeniería o Enfermería, ofreciendo además tutorías y apoyo psicológico y vocacional. En este sentido, la directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, Valentina Gran, manifestó que “nosotros como fundación no sólo apoyamos en todo este proceso en los primeros dos años, que son como los más difíciles, sino que también en el tema de egreso para enfrentar las entrevistas y la búsqueda de trabajo”.

Monitoreo y tutorías

El elenino, egresado de Ingeniería en Informática, Benjamín Millas, resaltó el apoyo económico, emocional y académico de esta beca, a la que accedió durante cuatro años: “Me ayudó con los gastos universitarios y cotidianos. Además, me acompañaron durante todo mi proceso académico para no desertar cuando todo se pone más difícil”.

Esta beca cubre gastos académicos, de traslado y materiales para quienes cursan una carrera universitaria o técnico profesional, en modalidad presencial y on line, lo que agradeció el estudiante de Odontología y también oriundo de María Elena, Justin Pérez: “Para mí renovar la beca es un gran alivio que me permite enfocarme en los estudios, llevar mejor el estrés, las exigencias de la educación superior, y no tener preocupaciones económicas por cómo lo voy hacer mes a mes”.

“Esta beca es de gran ayuda porque en mi familia tengo una persona enferma, entonces este aporte me sirve para mantenerme aquí en Antofagasta”, agregó Catalina Rojas, estudiante de Técnico en Minería y becada por primera vez de Calama.

La beca Antofagasta Minerals es pilar fundamental de la Estrategia de Empleabilidad del Grupo Minero y del acuerdo firmado con la Corporación Cluster Minero Región de Antofagasta, para transformar vidas y apalancar los sueños de las personas para un futuro mejor en las comunidades de la región.

“A nombre de la Región de Antofagasta y de los territorios quiero agradecer al Grupo Minero por este sello que ha puesto en la educación, que va en beneficio directo del desarrollo de nuestra gente, de nuestros jóvenes y sus familias”, concluyó el presidente de la Asociación de Municipalidades de Región de Antofagasta, Omar Norambuena.