El impacto de la crisis del punto de vista de los proveedores tecnológicos nacionales de la industria minera

Frente a la pandemia del COVID-19, los proveedores han comenzado a tomar medidas que les permitan soportar esta crisis.

Los principales efectos económicos de la pandemia del COVID-19 se han dejado sentir en toda la economía nacional, y la minería no ha quedado exenta. Hasta el momento las mineras han reforzado las medidas de higiene y de aislamiento social, protegiendo así la salud tanto de sus trabajadores como de las comunidades. Sin embargo, lo que se habla menos es que las grandes empresas mineras han reducido temporalmente el personal en sus faenas y limitado fuertemente el ingreso de contratistas, proveedores y personal externo. Incluso algunas empresas de mediana minería han anunciado cierres temporales de sus operaciones producto de la baja del precio del cobre.

Por otra parte, Codelco ha anunciado la suspensión de trabajos para contratistas por 30 días, esperando que éstos se acojan a las medidas pro-trabajo que ha anunciado el Gobierno.

En este escenario, Minnovex realizó una encuesta para visualizar el escenario que están enfrentando sus empresas, proveedores mineros de base tecnológica. En esta medición se reflejó que un 65% de sus socios en marzo ya mostraban menores ventas y un 61% de ellos registraban menor productividad, debido principalmente al aplazamiento y/o detención de proyectos, dificultad para reunirse con clientes, la prohibición de acceder a las faenas, y las complejidades logísticas de trasladarse a las regiones mineras.

Frente a esta situación los proveedores han comenzado a tomar medidas que les permitan soportar esta crisis, entre ellas comenzar a usar las recientes medidas aprobadas por el Gobierno como son postergar del pago del IVA, acordar con sus trabajadores el uso del seguro de cesantía, reducir jornadas laborales, entre otras. Todas las medidas adoptadas apuntan a mantener un flujo de caja mínimo que les permita mantenerse viables como empresas y poder retener a sus colaboradores claves, ya que se sabe que una vez la crisis pase, se requerirá de disponer de una red de proveedores fuerte que sea capaz de entregar servicios de calidad.

Desde Minnovex señalan que “el futuro escenario que visualizan nuestros socios proveedores tecnológicos para el país es muy negativo (71% muy negativo sobre un 29% negativo), no obstante, el escenario minero en general se ve con un poco más de optimismo (68% negativo sobre un 25% muy negativo)”.

“Las empresas que más se podrían ver afectadas (un 20% de nuestros socios) y que señalan que están en riesgo la continuidad de su empresa, son las startup y fabricantes de piezas y componentes. La visión mayoritaria (un 68%) cree que superada la crisis tardarán más de 6 meses en recuperarse. Toda esta situación podría agravarse en el caso de que las compañías mineras decidan detener completamente su operación, considerando que una de las principales dificultades que están enfrentando nuestras empresas es que las grandes mineras han restringido el acceso a las faenas y con ello han imposibilitado que proveedores puedan entregar sus productos y servicios, y, en consecuencia, no recibir ingresos, es por ello”, detallan desde Minnovex.

En este contexto, Minnovex destaca como fundamental “que las faenas mineras continúen su operación, con el fin de asegurar a Chile mayores posibilidades de superar esta grave crisis económica en un menor plazo. El rol de la industria minera (tanto empresas mineras como proveedores) es fundamental para soportar la crisis sanitaria y recuperar la economía una vez cuando ésta pase. Destacamos que el Gobierno no ha obligado a las mineras a paralizar faenas. Estamos convencidos que las grandes compañías mineras serán capaces de desarrollar protocolos de seguridad e higiene que les permitan continuar su operación y la de sus proveedores, dándoles el respaldo económico que les permita sortear esta crisis”.

Sin embargo, de esta situación han surgido ciertos elementos positivos. El más relevante es la aceleración de los procesos de transformación digital de proveedores y compañías mineras.

Por parte de Minnovex, la mayoría ha adoptado la modalidad de teletrabajo, donde un 70% de las empresas tienen más de la mitad de sus trabajadores trabajando en forma remota. Algunos miembros han desarrollado nuevos productos y servicios relacionados a entregar soluciones vinculadas a la pandemia (software, sensores para medición de temperatura, participar en iniciativas para el desarrollo de ventiladores en el país, entre otros), y han generado iniciativas de formación online, trabajo en la nube, entre otros, buscando opciones que les permitan dar continuidad al negocio. Sin embargo, hay un porcentaje no menor (20%) que no puede hacerlo, ya que se dedican a la manufactura de componentes/equipos o servicios en donde no es factible poner en práctica esta opción.

“Sabemos que esta situación podrá ser superada sólo trabajando en conjunto, como una sola industria minera (faenas y proveedores), y así salir de ella fortalecidos como país y como industria en general. Sin duda seremos una sociedad distinta con mayor uso de tecnologías digitales y una percepción del impacto de la industria al medio ambiente”, concluyen desde Minnovex.