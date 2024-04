Enaex consolida importantes avances en su estrategia de internacionalización

La compañía cuenta hoy con operaciones directas en Australia, Sudáfrica, Chile, Brasil y Perú, entre los principales mercados mineros a nivel global.

viernes 26 de abril del 2024.- Importantes avances en torno al desarrollo de su estrategia de internacionalización, informó el presidente del directorio de Enaex, Juan Eduardo Errázuriz, con ocasión de la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, filial del grupo Sigdo Koppers. En la oportunidad, también se dio cuenta de la gestión y resultados obtenidos durante 2023, y se dieron a conocer los focos estratégicos y el plan de desarrollo para este año.

“Cerramos un año exitoso, en el que nuestra estrategia de globalización, internacionalización y diversificación de mercados nos permitió posicionarnos en las regiones mineras más relevantes a nivel mundial. También obtuvimos nuevos logros en transformación digital, robótica, control de emisiones y transición energética. De cara a este 2024, continuaremos fortaleciendo nuestras operaciones en Australia, Sudáfrica, Chile, Brasil y Perú, con foco en ESG y el desarrollo de productos innovadores y de la más alta calidad siempre orientados hacia nuestros clientes en Chile y el mundo”, detalló Juan Eduardo Errázuriz.

En línea con el plan estratégico, Errázuriz destacó que en enero de 2023 se concretó la adquisición de MTI Group, empresa australiana con más de 25 años de experiencia en el diseño, desarrollo, fabricación y distribución de productos y accesorios que optimizan los procesos de perforación y voladura; un hito muy importante para la compañía, que permitió consolidar la participación de Enaex en el mercado australiano, uno de los más desarrollados de la industria minera a la vez de complementar la oferta de valor a los clientes mineros. A ella se sumó la compra del 45% de O-Pitblast, empresa especializada en software para diseño y modelamiento de voladuras para aumentar la eficiencia en los procesos de mina.

En su presentación a los accionistas, Errázuriz abordó los logros financieros y no financieros, destacando que “durante 2023, Enaex ratificó su compromiso con la excelencia y el avance en las prácticas de manejo de explosivos, siempre en busca de humanizar la minería. Así, la compañía fue reconocida por el desarrollo de innovadoras soluciones para la industria minera y en el mes de diciembre recibió el premio “Círculo Da Vinci 2023”, que destaca a las 10 mejores empresas del Ranking Most Innovative Companies, considerando la innovación en el mercado mundial y la adecuación de productos para el mercado global. Además, por séptimo año consecutivo, Enaex fue reconocida como la empresa más innovadora en Servicios para la Minería en Chile, en el Ranking Most Innovative Companies 2023”.

El desempeño de Enaex va en línea con su compromiso de Marca Empleadora, lo que la sitúa en un rol de liderazgo como compañía exportadora de talento y expertos en minería a otros países del mundo, con ejecutivos que hoy se desempeñan en roles relevantes en Francia, Sudáfrica, Australia, Brasil, entre otros países.

En la Junta de Accionistas se aprobó la memoria y en materia financiera, se realizó un balance de los resultados obtenidos en 2023, donde el EBITDA de la compañía alcanzó los US$326,7 millones lo que implicó un aumento de 6% respecto de los US$308,4 millones obtenidos el año 2022, registrando un margen EBITDA de 18%.

En tanto, la utilidad neta de Enaex alcanzó los US$153,7 millones, mientras que los ingresos consolidados sumaron US$1.848,4 millones, siendo levemente inferiores a los US$1.949,9 millones obtenidos en igual lapso de 2022. En cuanto a las ventas físicas consolidadas, el año 2023 éstas sumaron un total de 1.728,6 miles de toneladas, superiores en un 3% con respecto al mismo periodo del año 2022, explicado principalmente por aumentos en sus mercados más importantes. En Latinoamérica, el aumento también fue de un 3%, por el buen desempeño en Brasil, Perú y Chile.