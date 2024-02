Enami informa a las comunidades de Atacama por suspensión temporal de la Fundición Hernán Videla Lira

“Queremos que además tengan la certeza que no vamos a cerrar las plantas de Taltal, Matta, El Salado, Vallenar y Delta en Ovalle. Todas ellas se mantendrán operativas para procesar el mineral de los pequeños productores”, destaca la empresa, entre otros asuntos.

miércoles 07 de febrero del 2024.- La Empresa Nacional de Minería (Enami) envió una carta publica a las comunidades de la Región de Atacama, debido al cierre temporal de las operaciones de la Fundición Hernán Videla Lira.

En la publicación se destaca que “dimos a conocer el inicio del proceso suspensión temporal de operaciones en la Fundición Hernán Videla Lira y el inicio del proceso de modernización que permitirá contar con una nueva fundición limpia y financieramente sostenible. Queremos mantener una comunicación transparente, por eso nos dirigimos a ustedes para explicar este proceso a los habitantes de Atacama, nuestros vecinos y vecinas.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) enfrenta un escenario complejo que pone en riesgo su continuidad lo cual nos lleva a tomar decisiones difíciles, como la paralización no definitiva de la fundición, que fue postergada por administraciones anteriores. Es importante que sepan que esta determinación surge luego de evaluar alternativas que no resolvían el desafío de garantizar el futuro de la empresa. Queremos que además tengan la certeza que no vamos a cerrar las plantas de Taltal, Matta, El Salado, Vallenar y Delta en Ovalle. Todas ellas se mantendrán operativas para procesar el mineral de los pequeños productores.

La fundición ya cumplió su vida útil y con mucho esfuerzo evita superar la normativa vigente sobre emisiones ambientales. Sabemos que eso es un tema relevante para las comunidades de Paipote y Tierra Amarilla, quienes por años han sufrido los efectos asociados a las faenas del complejo. Modernizar la fundición tiene por objetivo proteger la salud de nuestros vecinos y vecinas, ya que incorpora tecnologías responsables ambientalmente que capturan sobre el 99% de los gases que emite.

Queremos que sepan que Enami reafirma su compromiso con la gente de Atacama, por ello los programas y proyectos sociales del plan de relaciones comunitarias permanecerán en los territorios, donde buscaremos las herramientas para potenciarlos.

Enami seguirá cumpliendo con su rol de fomento en la pequeña y mediana minería, comprándoles su mineral y comercializándolo, por lo que todos los planteles y poderes de compra se mantendrán operativos. Con respecto a los trabajadores, su salida será paulatina, acorde al proceso de paralización de las diferentes unidades de la fundición y para ellos contamos con un plan de egreso con beneficios por sobre lo que la ley exige. Nadie quedará atrás porque se les entregará apoyo permanente, tanto a trabajadores propios como a los de empresas contratistas.

Somos una empresa pública que cumple un rol clave en el desarrollo regional de Atacama y de sus comunidades, por lo que todo nuestro esfuerzo está centrado en contar con una nueva fundición que aumente su capacidad al doble de la actual sin afectar a las comunidades vecinas, en mejorar nuestros planteles para asegurar el rol de fomento de la pequeña y mediana minería y garantizar un mejor futuro para los nietos y nietas de quienes construyeron la historia de Paipote”, concluye la misiva.