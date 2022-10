Con un fuerte énfasis en sustentabilidad y productividad, la multinacional exhibió sus más recientes innovaciones para la industria, junto con el conocimiento técnico de sus expertos en este importante encuentro que reunió a la minería internacional.

FLSmidth presentó sus soluciones sustentables en Perumin 35, encuentro que reunió a la minería internacional en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa.

La compañía se propuso contribuir a que la industria minera y cementera sean capaces de producir más con menos recursos, generando una menor huella ambiental bajo el concepto de productividad sustentable, que promueve gracias a la innovadora oferta de equipos y soluciones que buscan alcanzar el cero desperdicio de agua, cero emisiones y cero desperdicio de energía para el año 2030, objetivos trazados en su programa corporativo más importante: MissionZero.

La multinacional estuvo presente en Perumin con una serie de charlas e innovaciones tecnológicas que permitió a los asistentes conocer los equipos y los beneficios asociados a la optimización del rendimiento de las plantas mineras, gracias al servicio de monitoreo a distancia que brinda el Hub de Colaboración Digital de FLSmidth.

En representación de la compañía estuvo presente Mikko Keto, CEO Global FLSmidth, junto con Claudio García, presidente de FLSmidth Sudamérica, y Jesús Cabrera, Mining Sales VP y Country Manager Perú.

«En FLSmidth llevamos 140 años entregando soluciones de servicio y soporte que han ayudado a nuestros clientes a obtener el máximo desempeño en sus operaciones. Por eso, hemos dado un salto significativo en nuestro know how, no solo ofreciendo equipos y productos de excelente calidad, sino también soluciones de productividad que hoy proveemos con sello sustentable. Nuestro objetivo es lograr un menor costo operacional en las actividades de nuestros clientes que les permita elevar sus niveles de rentabilidad. Esto es lo que buscamos destacar a través de nuestra participación en la trigésimo quinta edición de Perumin», afirmó durante el encuentro Claudio García.