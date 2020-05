Foro organizado por EY y CESCO analiza cómo la minería debe convivir con el Covid-19

El foro sirvió para reflexionar sobre cómo la industria minera nacional ha estado enfrentando la pandemia y cómo se debería coexistir con esta nueva realidad en el trabajo diario.

EY junto a CESCO realizaron el foro “Riesgos de la Minería en tiempos de Covid-19” vía streaming con el objetivo de responder una pregunta: ¿Cómo los riesgos de alto impacto están cambiando a la industria? Esta gran interrogante que fue analizada por Baldo Prokurica, ministro de Minería; e Iván Arriagada, CEO de Antofagasta PLC, usando de guía dos estudios de EY que fueron presentados en el evento: “Covid-19 y sus implicancias en el sector minero” y “10 principales riesgos y oportunidades de la minería”.

“Nuestra principal actividad económica en Chile se enfrenta al mayor riesgo global del último siglo, donde varios aspectos de esta industria se han visto fuertemente impactados. En este foro, conversaremos sobre la “nueva normalidad en la minería”, cómo están operando las faenas, cuáles son los principales desafíos en la crisis y cómo se proyecta la actividad post Covid-19″, afirmó Alejandra Wood, directora ejecutiva de CESCO.

Sobre esta nueva normalidad, el ministro Prokurica, destacó que las faenas mineras no se han paralizado y que la industria está implementando las precauciones para no detener sus operaciones. “Destaco profundamente las estrictas medidas que han adoptado las compañías del sector como es el caso de los controles de temperatura en los accesos, registros de pasajeros en traslados, distancia en los viajes y en los casinos, sanitización de espacios comunes y vehículos de traslados, etc. Además, varios yacimientos están funcionado con dotaciones mínimas, turnos 14×14 y proyectos de construcción que se han paralizado para evitar contagios. La minería no le falla a Chile y no se detiene, pero sí toma medidas para cuidar a su gente”, puntualizó el secretario de Estado”.

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta PLC, expresó que debemos incorporar estas prácticas y protocolos de salud (distanciamiento, mascarillas, alcohol gel, acelerar el teletrabajo, etc.) a la actividad minera diaria, añadiendo que “una vez que volvamos a retomar nuestras operaciones y proyectos en su totalidad, tenemos que integrar y gestionar este nuevo riesgo. Además, se deben revisar las cadenas críticas de suministro al existir un riesgo sistémico y reforzar el trabajo con las comunidades y la autoridad, ya que es muy importante el rol de la minería en el territorio en el que opera. Por ejemplo, creamos un fondo para ayudar con equipamiento médico, barreras sanitarias y sanitización”.

Caída de la demanda y rol tecnológico

La duración de esta crisis sanitaria es una de las dudas que se han generado y que concita mayor preocupación de las autoridades, empresas y trabajadores, ya que será clave para saber cuándo se podrán retomar las diferentes actividades económicas, parcial o totalmente.

“Si la pandemia persiste durante más de 12 meses, nuestros análisis indican que es probable que el resultado sea una reducción en la demanda de minerales claves, especialmente en los usados en manufactura; la demanda de minerales a granel caerá entre 6.5% y 8.5% en 2020; en el caso de los metales básicos, se proyecta que la demanda de cobre descienda entre 12% y 15%, mientras que el aluminio podría estar entre -16% y -20%”, explicó Eduardo Valente, socio líder para la Industria de Energía y Minería de EY Chile.

“En el caso de la crisis que estamos viviendo, el costo para una industria como la minera puede ser alto si es que no se puede seguir operando sus faenas. Las compañías tendrán el desafío de velar por la salud de sus colaboradores y a la vez buscar las alternativas para seguir funcionando. En este tipo de situaciones el rol de la tecnología e innovación es fundamental para encontrar herramientas que permitan operar a distancia o de manera remota, evitando al máximo el contacto entre personas y permitiendo la continuidad operativa”, concluyó Valente.

Durante la actividad el gerente general de Antofagasta Minerals que fue entrevistado por Alejandra Wood, recibió preguntas efectuadas por video de Karen Poniachik, directora del Centro Global de la Universidad de Columbia; y la diputada Daniella Cicardini; presidenta de comisión de Minería de la Cámara.

A continuación se encuentra los principales riesgos de la minería, de acuerdo al estudio de EY.