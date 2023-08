Juventud y género: Los cambios que vienen en la industria minera

A nivel mundial el sector vive un dinámico escenario marcado por un proceso natural de cambio de la fuerza laboral, donde el 25% de los trabajadores (con más de 55 años), entraría en una transición en este ámbito.

jueves 10 de agosto del 2023.- Este jueves 10 de agosto se conmemora un nuevo Día de la Minería, una industria que suele apuntar sus mayores desafíos en la productividad, y cuya mayor contingencia es la recién promulgada Ley de Royalty. Pero también tiene otras importantes prioridades, relacionadas principalmente con su capital humano.

A nivel mundial el sector vive un dinámico escenario marcado por un proceso natural de cambio de la fuerza laboral, donde el 25% de los trabajadores (con más de 55 años), entraría en una transición en este ámbito, por lo que se estima que dentro de los próximos 10 años las empresas tendrán que atraer a más de 25 mil talentos como resultado de la combinación entre retiros y creación de nuevos puestos de trabajo.

Cristián Órdenes, gerente Regional Zona Norte y Sur de Manpower, una marca de ManpowerGroup, explica que “gran parte de esos cambios también tiene que ver con el género, la otra “gran revolución” que se espera en el sector. Por primera vez en 10 años, la participación femenina supera el 10% a nivel general, e incluso las mujeres han logrado convertirse en un factor clave dentro de los procesos mineros. Sin ir más lejos, 9 de cada 10 empresas declara tener políticas para potenciar la participación femenina, y más de la mitad lo proyecta en los próximos cinco años”.

La demanda interna

El sector minero seguirá creciendo de la mano de talento joven, mayor presencia de mujeres, pero también en ciertos cargos específicos, que hoy son los más demandados del sector.

Entre ellos destacan, por ejemplo, los cargos ligados a Operación en Mina, especialmente operadores de equipos fijos con un 77%, seguidos por profesionales de mantenimiento (72%) y mantenedores mecánicos (70%).

Pero según Cristián Órdenes, los desafíos no culminan ahí. Ya que una industria tan dinámica como la minería requiere permanentemente no solo nuevos conocimientos específicos, sino que también liderazgos, y una de las formas de potenciarse en el sector es mediante el denominado ““reskilling” o adquisición de competencias técnicas para cubrir ciertos perfiles, gana terreno y no solo abre opciones en cuanto a empleabilidad, sino que también a incrementos en el sueldo.

Finalmente, y desde la arista de los liderazgos, la oportunidad está en lo que se conoce como “upskilling”, más vinculado a entregar habilidades blandas que permiten optar a cargos distintos, con mayores niveles de responsabilidad.