Soluciones Viales – Cbb Cales

Estabilización de suelos y Construcción de carpetas de rodado.

Asistencia técnica en todo el proceso constructivo

DuraPath® es un aditivo estabilizador químico cementante de fácil aplicación. Es una solución económica para caminos no pavimentados, patios de acopio, estacionamiento de vehículos ligeros y pesados, cobertizos industriales, así como caminos forestales y mineros.

Su aplicación permite mejorar las propiedades y comportamiento mecánico en los suelos utilizados, debido a su efecto aglutinante y estabilizador. Aumenta su capacidad de carga, reduce la pérdida de material rodado y reduce el uso de áridos, cemento u otros tipos de agregados en la estabilización de la capa tratada