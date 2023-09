Sonami realizó Cena Anual de Minería con llamado a viabilizar proyectos mineros

Por segunda vez durante su mandato, el Presidente Gabriel Boric asistió a la instancia acompañado por la recientemente asumida ministra de la cartera, Aurora Williams.

viernes 01 de septiembre del 2023.- El Mes de la Minería que se celebró durante agosto finalizó con la tradicional Cena Anual de la industria, organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que conmemora 140 años de historia. El encuentro más relevante del rubro contó con la asistencia del Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Minería, Aurora Williams, autoridades, parlamentarios e importantes representantes del mundo empresarial.

La Cena Anual de este año fue la primera que encabezó Jorge Riesco como líder del gremio minero más importante del país. En su discurso, llamó al Gobierno y a las autoridades a revisar la burocracia y la llamada “permisología” a la que se somete a la industria minera, que tildó como “desgastante y carente de sentido práctico”.

“No nos confundamos. No estamos pidiendo que no existan regulaciones, pero estas deben ser ajustadas y balanceadas para no afectar el desarrollo de la actividad en particular y el crecimiento del país en general. En este sentido, esperamos que la anunciada reforma al Sistema de Evaluación Ambiental represente una oportunidad real para enfrentar estos desafíos, con una mirada de futuro y de largo plazo. En efecto, entendemos que el anuncio realizado por el Ejecutivo es un gesto positivo para resolver las trabas existentes y otorgar una mayor certeza jurídica, contribuyendo con ello a agilizar la concreción de la cartera de proyectos e inversiones”, señaló Riesco.

Al referirse a los últimos accidentes fatales de mineros, el directivo lamentó el fallecimiento de tres trabajadores el fin de semana pasado. “Son noticias que nos duelen y que impactan a toda la familia minera. Esta es una actividad riesgosa por naturaleza, sin embargo, a través del tiempo y con gran compromiso de la industria, hemos logrado transformarla en una actividad segura, con muy baja accidentabilidad, demostrando que cuidamos a nuestra gente”, acotó.

Sobre la reforma tributaria, el líder gremial sostuvo que las alzas de impuestos “entendidas solo como alzas impositivas, no es el camino adecuado, menos aún cuando nos urge atraer inversiones. Hemos dado pruebas concretas de nuestra disposición para dialogar y buscar nuevos acuerdos en materia tributaria, pero no podemos dejar de insistir en la necesidad de focalizar los esfuerzos en reimpulsar el crecimiento de nuestra economía”.

Otro de los temas que preocupa en Sonami y genera incertidumbre para las inversiones es el proceso constituyente. Sin embargo, Jorge Riesco destacó que en esta nueva instancia “hemos visto una actitud distinta al proceso pasado, con mayor mesura, sin estridencias y con un enfoque en el trabajo más que en las proclamas ideológicas”.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) y la Estrategia Nacional del Litio también fueron abordados en la alocución del líder gremial. Sobre la minera estatal, el gremio considera que su difícil situación financiera, junto al riesgo de la capacidad de fundición, implican una fuente de incertidumbre adicional, especialmente para los pequeños mineros. Por ello, Riesco afirmó que se deben “encontrar soluciones a los problemas de flujo de caja, licuando los stocks de minerales y otros productos acumulados en distintos poderes de compra a lo largo del país, y racionalizando el funcionamiento de los planteles de procesamiento”.

Sobre el litio, el representante de la minería nacional remarcó que “es esencial otorgar un rol razonable a los privados para que inviertan y lleven a cabo proyectos, especialmente a aquellos que cuentan con derechos en concesiones de explotación en zonas con presencia de litio. Que el litio no sea concesible no significa que los privados no puedan explotarlo”.

Mediana minería

El presidente de Sonami puso especial énfasis en la mediana minería. Al respecto, aludió a un documento técnico sobre caracterización de este segmento, donde se da cuenta de su potencial y los importantes desafíos a los que se enfrenta.

La gran preocupación es la ausencia de una diferenciación frente a la gran minería y que se aplique la misma normativa ambiental y de permisos sin distinguir las diferencias. Ello impide el desarrollo y aprovechamiento de todo el potencial de la mediana minería, que hoy tiene un peso relevante en la economía nacional, pero puede crecer aún más, especialmente ante la falta de nuevos yacimientos de gran tamaño.

“Nuestro estudio reveló la alta sensibilidad de la mediana minería a la tramitación ambiental de sus proyectos. En este punto, existe una crítica generalizada respecto a los plazos y las exigencias, que no diferencian respecto a proyectos de gran envergadura”, detalló Jorge Riesco.

Según el gremio, además, “las altas exigencias y falta de diferenciación constituyen una barrera para que los pequeños mineros puedan escalar a la mediana minería. Es decir, la normativa actual también está siendo un tope para la movilidad social y el crecimiento de pequeños mineros con ganas y potencial”, dijo Riesco.

140 años de Sonami

El encuentro estuvo marcado por los 140 años que cumplió Sonami desde que se fundó en 1883. En casi un siglo y medio de historia, la Sociedad Nacional de Minería ha cumplido un rol fundamental en el desarrollo de la industria nacional.

Jorge Riesco comentó que “la historia de nuestra organización es, a la vez, la historia de la minería moderna de Chile. Desde sus albores nuestro gremio ha impulsado una institucionalidad que ha permitido a la minería de Chile posicionarse a escala global como una de las más competitivas. En este sentido, pudimos aprovechar nuestras ventajas competitivas, en especial nuestra riqueza geológica, para surtir al mundo con los minerales que el progreso demandaba, en especial con nuestro preciado metal rojo, el cobre”.

El gremio recordó el rol que ha tenido la institución en el desarrollo de la minería nacional desde su creación. En este sentido, recordó el impulso que dieron a la creación del Código de Minería, marco normativo que ha sido clave para el desarrollo de la industria y que ha sido reconocido y destacado a nivel mundial. Asimismo, Sonami sentó las bases de lo que es hoy Enami, a través del impulso a la creación de la Caja de Crédito Minero y la Empresa Nacional de Fundiciones, posteriormente fusionadas para dar origen a la minera estatal.

Reconocimientos

Como es tradición, se entregaron los premios “Sociedad Nacional de Minería 2023”, que este año recayeron en el pequeño productor de Antofagasta, Guido Cerda Herrera; en el Grupo Minero HMC y en Anglo American Sur.

También, se dio un premio especial a Francisco Costabal Madrid, destacado ejecutivo minero que lleva más de 50 años en el sector.

De la misma forma, se premió a la Sociedad Punta del Cobre con el reconocimiento “John T. Ryan”. Este premio fue instaurado en 1942 por el Canadian Institute of Mining y la empresa MSA, con la finalidad de reconocer a las compañías mineras de Canadá que logran los mejores índices de seguridad durante su gestión anual. Mientras que el grupo minero Carola-Coemin recibió una mención honrosa.

Finalmente, se entregó la beca “Mujer Minera 2023”, estímulo que otorga anualmente la Fundación Sociedad Nacional de Minería a alumnas de la carrera de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Chile.