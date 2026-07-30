12 nuevos operadores CAEX culminan programa de formación impulsado por Teck Quebrada Blanca

Programa ejecutado por CEIM contempló 320 horas de formación especializada para fortalecer la empleabilidad local y preparar nuevo talento para la industria minera.

Con una ceremonia realizada en Pozo Almonte, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca y el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM) dieron cierre al Programa de Formación de Operadores CAEX, iniciativa que permitió a 12 personas de la Región de Tarapacá desarrollar competencias técnicas, operacionales y de seguridad para desempeñarse en la operación de camiones de extracción de alto tonelaje.

Durante las 320 horas de formación especializada, los participantes combinaron clases teóricas con entrenamiento práctico mediante simuladores de operación CAEX, una metodología que permite recrear escenarios reales de trabajo en un entorno seguro y controlado.

“El entrenamiento en simuladores facilita el desarrollo progresivo de competencias técnicas y operacionales, permitiendo que las personas adquieran experiencia, fortalezcan su toma de decisiones y enfrenten distintas condiciones de operación antes de incorporarse a una faena minera. De esta manera, la formación se desarrolla en un entorno seguro, replicando situaciones reales de la operación y contribuyendo a una mejor preparación para la industria", explicó Abdón Ramírez, director de CEIM Iquique.

Cecilia Macías, líder de Empleabilidad Local de Teck Quebrada Blanca, destacó que este tipo de programas responde al compromiso de la compañía con el desarrollo de talento local.

"Estamos convencidos de que en la comuna de Pozo Almonte y en la Región de Tarapacá existe un gran potencial, por eso impulsamos iniciativas como esta para preparar a más personas para la industria. Fortalecer las competencias de las personas no es algo que podamos hacer solos. Este es un trabajo colaborativo, donde la alianza entre Teck Quebrada Blanca y CEIM permite generar un impacto positivo tanto en la comuna como en la región."

Nuevas oportunidades

Por su parte, Angélica Reyes, participante del programa, valoró la experiencia vivida y el ambiente de colaboración que se generó durante la formación.

"Fue una experiencia inolvidable, porque conocí a maravillosas personas y pudimos trabajar en equipo. Esta formación fue un gran impulso para mi desarrollo profesional. Actualmente, las mujeres todavía enfrentamos menos oportunidades en minería, pero gracias a iniciativas como esta podemos seguir creciendo, desarrollándonos y demostrando nuestras capacidades".

Finalmente, Edgar Mamani, participante, expresó que "me quedo con el compañerismo que se formó durante el curso y con la experiencia que compartieron los instructores, quienes no solo nos enseñaron la teoría, sino que también nos entregaron una visión más cercana de la minería. Sin duda, recomendaría este programa a quienes quieran prepararse para ingresar a la industria".

Esta iniciativa forma parte del trabajo colaborativo que desarrollan Teck Quebrada Blanca y CEIM para contribuir al desarrollo de capital humano, fortalecer la empleabilidad local y responder a la creciente demanda de talento que requiere la industria minera.