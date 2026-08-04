ABB en Chile potencia su alianza con Antofagasta Minerals en workshop exploratorio

El encuentro reunió a las divisiones de Motion, Electrification y Process Automation con los equipos técnicos del grupo minero, consolidando un plan integral de Gestión del Ciclo de Vida para sus activos.

Con el objetivo de alinear visiones estratégicas y asegurar el éxito en la puesta en marcha de Nueva Centinela, ABB en Chile llevó a cabo un workshop junto a Antofagasta Minerals (AMSA). El encuentro, impulsado por la División Motion en las dependencias de ABB University, reunió a los profesionales del grupo minero para cerrar el ciclo iniciado tras la visita al país del presidente global del área, Erich Labuda, facilitando así una transición fluida desde la construcción hacia la operación definitiva de la planta.

Durante la jornada se abordó el estado actual de los activos, oportunidades de mejora, programas de capacitación, modelos de contratos y soluciones de rendimiento. Al respecto, Jorge Cuturrufo, Superintendente del Proyecto Nueva Centinela, explicó que el foco central consistió en "reunir a las unidades de Process Automation, Electrification y de Motion en la búsqueda de transiciones de un megaproyecto a la operación, y responder a necesidades para construir relaciones de largo plazo".

Para responder a este desafío, la propuesta de valor se centró en una estrategia de Life Cycle Management (Gestión del Ciclo de Vida). Francisca Reyes, Service Account Manager para el segmento Minería de ABB en Chile, detalló que trabajaron de forma integrada para "presentar un plan donde pudiéramos aportar lo más posible para acompañar al cliente de aquí en adelante". La ejecutiva además destacó el rol transversal de Electrification como "parte clave del circuito completo de suministro, apoyando tanto a las áreas de automatización y grandes motores como a Motion".

Continuidad operacional y eficiencia energética

Por su parte, la división de Process Automation aportó su experiencia en los activos de mayor envergadura. Adolfo Aliste, Líder de Soporte Comercial para GMD y Rectificadores de Alta Potencia de ABB en Chile, explicó que el workshop permitió "exponer nuestra experiencia, capacidades y lo que ABB tiene disponible para apoyarlos en el soporte técnico que requieren estos activos de alta importancia".

Esta articulación apunta directamente a las exigencias operativas y de sostenibilidad del proyecto. Viviana Rojas, Service Sales Manager de Motion de ABB en Chile, enfatizó que buscaron "tomar acciones que estén a nivel de servicio para darle la continuidad operacional y el nivel de eficiencia energética comprometida". Para ello, Rojas valoró la anticipación, señalando que ya se está colaborando desde las áreas de proyectos hasta las de mantenimiento.

Un socio estratégico para la industria

La relación entre ambas compañías responde a una confianza histórica que se remonta a los inicios de Minera Esperanza. Al respecto, Macarena Montenegro, Superintendenta de Integridad de Activos de Minera Centinela, aseguró que "ABB es un partner que entiende perfectamente nuestra realidad y nos ha apoyado en todos los eventos y fallas importantes", destacando la utilidad de estas instancias para anticiparse a cualquier dificultad técnica.

Con este hito, el workshop en ABB University deja trazada la hoja de ruta para acompañar el ciclo de vida de los activos de Nueva Centinela. En ese sentido, Jorge Cuturrufo reafirmó el valor de consolidar esta alianza con "una mirada de futuro", sellando el compromiso conjunto de ambas compañías por construir una minería más eficiente, confiable y sostenible desde el primer día de su puesta en marcha.