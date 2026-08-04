Acera presenta al Coordinador Eléctrico Nacional su agenda estratégica para avanzar en la modernización del sistema eléctrico

El Comité Ejecutivo del Consejo de Acera se reunió con el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ramón Castañeda, para abordar los desafíos operacionales asociados a la electrificación, el almacenamiento, la seguridad del sistema, la transmisión y la gestión de vertimientos.
El Comité Ejecutivo del Consejo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera A.G., junto con su directora ejecutiva, Ana Lía Rojas, se reunió con el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ramón Castañeda, para presentar la agenda estratégica del gremio y sus principales propuestas técnicas para el desarrollo del sistema eléctrico.
Durante el encuentro, Acera expuso sus líneas de trabajo en crecimiento de la demanda y electrificación; sistemas de almacenamiento de energía; transmisión; permisos y gestión ambiental; desafíos técnicos de la descarbonización; reformas regulatorias y condiciones para el financiamiento de proyectos.
La reunión se concentró especialmente en aquellas materias que requieren coordinación con el Coordinador, entre ellas la programación y operación de los sistemas de almacenamiento, el perfeccionamiento de los servicios complementarios, la incorporación de tecnologías de formación de red —grid forming— y los desafíos asociados a la transición desde un sistema basado principalmente en recursos síncronos hacia otro con una creciente presencia de instalaciones conectadas mediante inversores.
Electrificación y crecimiento de la demanda
Acera presentó la electrificación de los consumos como una estrategia central para aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética y avanzar en la sustitución progresiva de combustibles fósiles.
Como parte de esta agenda, el gremio impulsa un estudio destinado a identificar los sectores de la economía con mayor potencial de electrificación y dimensionar las oportunidades asociadas a la incorporación de nuevos consumos eléctricos.
La conversación también abordó el crecimiento de la demanda relacionado con centros de datos y otras actividades intensivas en energía. Acera señaló que estas inversiones representan una oportunidad para Chile, pero requieren condiciones competitivas de suministro, infraestructura suficiente y una coordinación anticipada entre generadores, empresas transmisoras, grandes consumidores, autoridades y el Coordinador.
En este contexto, el gremio propuso incorporar al Coordinador y a las empresas transmisoras en las próximas instancias de análisis sobre crecimiento de la demanda, con el objetivo de anticipar los requerimientos operacionales y de infraestructura que podrían generar estos nuevos consumos.
Almacenamiento y adaptación técnica del sistema
El almacenamiento fue otro de los asuntos prioritarios de la reunión. Acera entregó antecedentes desarrollados por su comité especializado, instancia que reúne a empresas generadoras, desarrolladores, integradores, operadores y proveedores tecnológicos para identificar brechas y elaborar propuestas.
El gremio planteó que la rápida incorporación de sistemas de almacenamiento debe estar acompañada por normas, metodologías y procedimientos que permitan utilizar eficientemente sus capacidades y reconocer adecuadamente los servicios que pueden prestar al sistema eléctrico.
Entre los temas abordados estuvieron la programación y operación de estas instalaciones, la determinación de su costo de oportunidad, la actualización de dicho valor y la implementación de mecanismos de despacho económico automático.
Acera también compartió el estudio “Propuesta de Procedimientos para el Tratamiento de Sistemas de Almacenamiento en la Programación y Operación”, encargado por el gremio y elaborado por Vinken. El documento fue presentado durante el seminario “Más de 10 GW de almacenamiento en Chile: récords y retos”, realizado la semana anterior con la participación de Ramón Castañeda.
La reunión permitió profundizar este diálogo y poner los antecedentes técnicos a disposición de la discusión normativa y operacional sobre la integración eficiente del almacenamiento.
La agenda incluyó, además, el perfeccionamiento de los servicios complementarios, la posible definición de nuevos servicios y la revisión de los mecanismos mediante los cuales son adjudicados y remunerados.
Nuevas tecnologías y seguridad operativa
La creciente participación de instalaciones basadas en electrónica de potencia plantea nuevos requerimientos para la operación segura y estable del sistema.
Acera informó sobre el trabajo de sus grupos técnicos en tecnologías grid forming, modelos electromagnéticos transitorios, simulaciones, pruebas de campo y verificación del desempeño de instalaciones. También se abordaron los estudios de fortaleza de red y los análisis de seguridad asociados al retiro de unidades.
Estas herramientas permiten comprender el comportamiento dinámico del sistema y determinar las capacidades que deberán aportar las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento.
El gremio manifestó su disposición a continuar colaborando en jornadas técnicas y actividades de difusión que faciliten la comprensión e implementación de las nuevas normas y fortalezcan la coordinación entre la industria, el Coordinador y los organismos reguladores.
Transmisión y gestión de restricciones
En materia de transmisión, Acera planteó la necesidad de fortalecer la planificación, ejecución y valorización de la infraestructura, considerando el crecimiento de las energías renovables, el almacenamiento y los nuevos consumos eléctricos.
La agenda presentada contempla analizar los criterios de asignación de capacidad en los puntos de conexión, optimizar el régimen de acceso abierto y dar seguimiento a las obras de transmisión relevantes.
Asimismo, se abordó la necesidad de avanzar hacia una gestión más eficiente de las congestiones y los vertimientos de energía renovable, mediante mecanismos que entreguen mayor flexibilidad y contribuyan a reducir los costos asociados a las restricciones, resguardando en todo momento la seguridad de la operación.
La reunión reforzó la importancia de mantener canales permanentes de coordinación técnica entre Acera y el Coordinador. A través de sus comités, estudios y grupos de trabajo, el gremio continuará canalizando el conocimiento y la experiencia de la industria hacia propuestas concretas que contribuyan a un sistema eléctrico seguro, eficiente y preparado para integrar nuevas tecnologías, habilitar el crecimiento de la demanda y aprovechar el potencial renovable del país.
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